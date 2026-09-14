Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»

Η αποκάλυψη για τα τηλεφωνήματα - Συγκινημένος στην κηδεία ο τραγουδιστής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη.
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος εξέφρασε ενοχές για την τελευταία επικοινωνία τους, καθώς δεν κατάλαβε το μήνυμα του Μαζωνάκη.
  • Ο Νίκος Βέρτης τόνισε την αγάπη του κόσμου για τον Μαζωνάκη και την καινοτομία του στη μουσική.
  • Η Μαριάννα Λάτση και άλλοι καλλιτέχνες παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία, εκφράζοντας τη θλίψη τους.
  • Ο Μαζωνάκης θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, σύμφωνα με τους φίλους και συνεργάτες του.

Στη Νίκαια, όπου έζησε και αγαπήθηκε, πλήθος καλλιτεχνών συγκεντρώθηκε λίγο πριν από τις 13:00 για την τελευταία υπόκλιση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε στις κάμερες για τον καλό του συνάδελφο, κάνοντας μια συγκλονιστική προσωπική εξομολόγηση.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Αυτή η ημέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Δεν έχει νόημα να λέμε πολλές κουβέντες. Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό μας», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιγράφοντας στις κάμερες πώς θα θυμάται τον τραγουδιστή, ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα τον θυμάμαι ως ένα αγνό, καλό παιδί».

Τέλος, ερωτηθείς για μια στιγμή που έχει μοιραστεί μαζί του, ο Νίκος Οικονομόπουλος αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του το τελευταίο διάστημα:

«Το τελευταίο διάστημα, πριν από ενάμιση μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και, επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Γι' αυτό έχω ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι κάπου καλά».

Με τη σειρά του, ο Νίκος Βέρτης σημείωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε από τους καλλιτέχνες που είχε ξεχωρίσει για το ήθος και τη μουσική του:

Ο Νίκος Βέρτης στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Νίκος Βέρτης στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Τον αγάπησε όλος ο κόσμος. Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο, ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαν όλοι οι καλλιτέχνες. Ο Γιώργος ήταν και στα αλώνια και στα σαλόνια. Ήταν ένας τραγουδιστής που συνέδεε το κυριλέ, με τη λάσπη και το κόκκινο χαλί. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Θα είναι μεγάλο το κενό. Του είχα αδυναμία, τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου, το θεωρώ ότι ήταν άδικο αυτό που έγινε».

Στην εξόδιο ακολουθία έφτασε η Μαριάννα Λάτση, φορώντας ασπρόμαυρα ρούχα και κρατώντας ένα μπουκέτο με λευκά τριαντάφυλλα.

Η Μαριάννα Λάτση στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Μαριάννα Λάτση στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Θα ζει πάντα μέσα στη καρδιά μας. Να είναι πάντα κοντά μας. Για μας θα ζει όσο ζούμε εμείς. Ήταν πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Θα μας βλέπει από εκεί…», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, συντετριμμένος, ευχήθηκε καλό κουράγιο στους οικείους του, ενώ συμπλήρωσε για τη συνεργασία τους: «Ήταν εξαιρετική κάθε φορά η διαδικασία που μπαίναμε στο στούντιο και θα μου λείψουν αυτές οι στιγμές με τον Γιώργο».

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»

 

 

 

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
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