Αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς του Shell Gο+

Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της Formula 1 για τα 100 χρόνια της Shell

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Αυτοκινητο
Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς, με την Shell
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Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της Formula 1 έζησαν οι τυχεροί νικητές του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, οι οποίοι ταξίδεψαν 4-7 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στην πίστα της Monza.

Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο οι 17 τυχεροί με τους συνοδούς τους βρέθηκαν στον «ναό της ταχύτητας», βιώνοντας από κοντά την ένταση και την αδρεναλίνη της F1: παρακολούθησαν τα προκριματικά και τους αγώνες, ενώ περιηγήθηκαν στη διάσημη «Ζώνη των Οπαδών» με δραστηριότητες που τους έφεραν ακόμα πιο κοντά στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς του Shell Gο+

Κάθε στιγμή στην ιστορική πίστα της Ιταλίας, ήταν μοναδική. Ο ήχος των μονοθέσιων και η ενέργεια των χιλιάδων φιλάθλων που είχαν κατακλύσει τις κερκίδες δημιούργησαν το σκηνικό για έναν συναρπαστικό αγώνα, γεμάτο ανατροπές, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την πρώτη νίκη Ιταλού οδηγού από το 1966. 

Η εμπειρία όμως δεν περιορίστηκε μόνο στη F1. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης το Porche Mobil 1 Supercap, F2 αγώνες καθώς και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Michael Schumacher, το οποίο κορυφώθηκε όταν ο Sebastian Vettel οδήγησε ένα από τα θρυλικά μονοθέσια του Γερμανού πρωταθλητή ξεσηκώνοντας το πλήθος!

Αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς του Shell Gο+

Από την ένταση της πίστας μέχρι τον παλμό της εξέδρας το GP της Monza έδωσε στους φίλους της Shell την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την ταχύτητα, το πάθος και την ιστορία του motorsport.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση πραγματοποιήθηκε μέσα από τις δράσεις ”Spin to Win“ και “Count to Win” της εφαρμογής Shell GO+, ενώ η ενέργεια εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες η Shell επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί ξεχωριστές εμπειρίες για τους καταναλωτές της και να ανταποδίδει έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους. 

Spin to Win – Σκέψου περισσότερα δώρα!

Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς του Shell Gο+

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα  Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.

H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E. Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 41 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 11 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 35 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία.  Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας. 

Αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς του Shell Gο+

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas. 

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας,  που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. 

Επισκεφτείτε :
www.shell.gr     www.coralenergy.gr

Instagram:     @ShellStations.gr     www.instagram.com/shellstations.gr
Tik Tok        @shellstations.gr    www.tiktok.com/@shellstations.gr
Facebook:     @ShellStationsGRCY     www.facebook.com/ShellStationsGRCY 
YouTube:     @CoralShellLicensee      www.youtube.com/@CoralShellLicensee
 

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