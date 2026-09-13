Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4. Και μόνο από το όνομα που χαρακτηρίζει το υπερηχητικό πολεμικό Γαλλικό αεροσκάφος αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα όχημα υψηλών επιδόσεων. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελεί μια κατηγορία από μόνο του , ενσωματώνοντας αποκλειστικές τεχνολογίες ,προσφέροντας επιδόσεις που σου επιτρέπουν να κάνεις χαμηλές…πτήσεις στην άσφαλτο με εντυπωσιακά κρατήματα σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced , Το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης σε προδιαθέτει να βγεις εκτός δρόμου. Και μαζί με αυτά προσθέστε την αυτονομία των 1000 χιλιομέτρων με τα 105 να είναι αμιγώς ηλεκτρικά.



Το Renault Rafale είναι ένα σπορ coupe-SUV που διακρίνεται για το αιχμηρό design αλλά και τις μυώδεις γραμμές ειδικά στο πλαϊνό μέρος .Έχει μήκος 4,71 μέτρα πλάτος 1,86 μέτρα και ύψους 1,61 μέτρα. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο (2,74 μέτρων) με επικλινή γραμμή οροφής, ελαφρώς καμπυλωτή ώστε να διατηρεί ανεπηρέαστο το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Η σχεδίαση του είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Μπροστά ο σχεδιασμός της γρίλιας αποτελείται από μικρά τρισδιάστατα διαμάντια τα οποία πλαισιώνουν το κεντρικό λογότυπο. Ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως, το φόντο φαίνεται είτε μπλε είτε ανοιχτό γκρι (ανάλογα με την έκδοση).Το μοτίβο των διαμαντιών ξεχωρίζει επίσης και στην φωτιστική υπογραφή του Renault Rafale, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Οι προβολείς μπορούν προαιρετικά να διαθέτουν τεχνολογία Matrix LED Vision.

Το Rafale διαθέτει μια δυναμική fastback SUV coupé σιλουέτα με έντονες ακμές Η οροφή χαμηλώνει ομαλά όσο προχωράς με την ματιά σου προς τα πίσω δημιουργώντας ένα σπορ προφίλ sportback,.Εμπνευσμένες από την αεροναυπηγική είναι τόσο η κλίση του παρμπρίζ αλλα και ο σχεδιασμός τη διαμόρφωση της πόρτας αποσκευών

Τα αιχμηρά πίσω LED φώτα έχουν ενσωματωμένη την προηγμένη τεχνολογία «micro-optics», με φωτεινή υπογραφή που τονίζει το πλάτος του αυτοκινήτου. [Στον τομέα της αεροδυναμικής ο πίσω προφυλακτήρας και η ενσωματωμένη αεροτομή σ βελτιώνουν τη ροή του αέρα.



Περνώντας στο εσωτερικό με την πρώτη ματιά επιβεβαιώνεις ότι το το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp έχει σχεδιαστεί για να ζεις μαζί του ’ (voiture à vivre).όλα είναι στην σωστή θέση με την πολυτέλεια να προσδιορίζει και την κατηγορία του αυτοκινήτου.

Εσωτερικά, το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ξεχωρίζει από το φωτιζόμενο έμβλημα της μάρκας με το «A» και το βέλος, στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων, τσέπες στις πόρτες με επένδυση μοκέτας, και εμφανείς ραφές στα χρώματα της Γαλλικής σημαίας (bleu-blanc-rouge).

Η εσωτερική ατμόσφαιρα είναι κομψή και σπορ. Δεν είναι μόνο η ποιότητα κατασκευής η οποία είναι σε υψηλά επίπεδα δεν είναι μόνο η πολυτέλεια αλλά είναι και ο ψηφιακός κόσμος του συστήματος OpenR . Αποτελείται από δύο οθόνες σε διάταξη L: μια οριζόντια οθόνη TFT στο ταμπλό, επιφάνειας 321cm² και διαγώνιο 12,3’’ (1920 x 720 pixel, σε οριζόντια απεικόνιση), και μια κάθετη οθόνη αφής με επιφάνεια 453cm² και διαγώνιο 12’’ στην κεντρική κονσόλα (1250 x 1562 pixel, σε κατακόρυφη απεικόνιση).



Συνδεσιμότητα στα …ουράνια με το Android Automotive 12, το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, είναι ένα από τα πιο εύχρηστα interfaces της αγοράς. Η εμπειρία πλοήγησης της Renault θέτει νέα πρότυπα, με Google Maps, Google Assistant και πάνω από 50 εφαρμογές ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση. Εκτός από τις δυνατότητες πλήρους εξατομίκευσης, το συγκεκριμένο interface είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, για ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone.

Η κάμερα οπισθοπορείας είναι ιδιαίτερα ευκρινής και έχει περιφερειακή θέαση , λειτουργία που σου επιτρέπει να ελέγχεις περιμετρικά τον χώρο γύρω από το αυτοκίνητο πατώντας και το ανάλογο μπουτόν.



Το Renault Rafale διαθέτει έως 32 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), συμπεριλαμβανομένου του ISA ή Intelligent Speed Assist, μιας νέας λειτουργίας που εντοπίζει το όριο ταχύτητας που ισχύει κάθε στιγμή, χάρη στη γεωγραφική τοποθεσία και την αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας, και προειδοποιεί τον οδηγό εάν το έχει υπερβεί.

Η μπαταρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp έχει εξελιχθεί για με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια, όπως και όλα τα ηλεκτρικά οχήματα Renault. Είναι εξοπλισμένη με το σύστημα Fireman Access (πρόσβαση πυροσβέστη), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με στόχο την άμεση πρόσβαση στη μάνικα προς τη μπαταρία, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Βασιλικές ανέσεις για τους επιβάτες .

Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp μπορεί να εφοδιαστεί με το Solarbay, μια αδιαφανή πανοραμική γυάλινη οροφή (1.470 x 1.117mm) που αποτελείται από εννέα τμήματα που αλλάζουν από αδιαφανή σε διαφανή, με επιλογή από τον οδηγό. Οι χώροι επιβατών είναι άνετοι.

Οι πίσω έχουν 302 χλστ. απόσταση για τα γόνατα και 880 χλστ. για τον αέρα στα κεφάλια παρά το γεγονός ότι η οροφή είναι κεκλιμένη. Οι πίσω έχουν μάλιστα περισσότερα προνόμια. Η πλάτη του καθίσματος διαθέτει πάντα το πίσω υποβραχιόνιο «Ingenius», με περιστρεφόμενες βάσεις για smartphones και tablet, αλλά και ενσωματωμένες παροχές φόρτισης.

Το πορτμπαγκάζ είναι τετραγωνισμένο, για εύκολη φόρτωση μεγάλων αντικειμένωνμε κανονικό άνοιγμα και δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων για μεγαλύτερη ευελιξία. Στα συν και η λειτουργία με την οποία μέσω μπουτόν ανοιγοκλείνει αυτόματα.



Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp...«πετάει»

Στην «καρδιά» του Rafale συναντάμε έναν 1.200άρη 3κύλινδρο κινητήρας ο οποίος διαθέτει νέο υπερσυμπιεστή, ο οποίος «εκτοξεύει» την ισχύ στα 150 άλογα με τη ροπή στα 230 Nm (σε σχέση με τα 205 Nm).Ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριους και έναν δευτερεύοντα) αποδίδοντας συνδυαστικά 300 ίππους .Ο βασικός ηλεκτροκινητήρας στον μπροστινό άξονα, που αποδίδει ισχύ 70 ίππους και ροπή 205 Nm.

Ο δεύτερος βασικός ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι μόνιμα συνδεδεμένος στον πίσω άξονα, αποδίδει ισχύ 136 hp και ροπή 195 Nm. Τέλος ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας HSG (High-voltage Starter Generator- μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως) αποδίδει ισχύ 34 hp και ροπή 50 Nm. Χρησιμοποιείται για να βάζει μπροστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, να ελέγχει τις αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών (Multi-Mode) και να βοηθά στη φόρτιση της μπαταρίας.

Όσον αφορά την εργονομία σε ψιλο-μπερδεύει η τριπλέτα με τους μοχλοδιακόπτες στη δεξιά μεριά του τιμονιού . Πάνω συναντάμε τον εππιλογέα ταχυτήτων, στη μέση ο μοχλός για την λειτουργία των καθαριστήρων και ακριβώς από κάτω ο χειρισμός του ηχοσυστήματος, Επιπλέον το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών έχει ενισχυθεί κατάλληλα για ναα ανταποκρίνεται στην αυξημένη ροπή και το έξτρα βάρος. Τα paddles στο τιμόνι ρυθμίζουν μόνο την ανάκτηση ενέργειας σε 4 επίπεδα.



Σε συνθήκες καθημερινής οδήγησης, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300hp λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα. Εναλλακτικά, μπορεί να λειτουργήσει με πρόγραμμα «full hybrid», προσφέροντας στον οδηγό του τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech.

Με τον έλεγχο από το πλήκτρο στο τιμόνι ή την οθόνη πολυμέσων, οι ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει την οδηγική εμπειρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.

Όποια και αν είναι η επιλεγμένη λειτουργία, το ‘kick down’ του πεντάλ γκαζιού προσφέρει πλήρη ισχύ. Στη συνέχεια, η υβριδική λειτουργία ενεργοποιείται άμεσα για να προσφέρει πιο δυναμική απόκριση σε όλες τις συνθήκες. Σε ταχύτητες ταξιδιού, το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech βελτιστοποιεί την οικονομία καθώς διαχειρίζεται την κατανομή της ισχύος, σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Στην πράξη μιλάμε για ένα υπερόπλο καθώς ο συνδυασμός βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρων εξασφαλίζει επιτάχυνση 0 – 100 χλμ./ώρα σε 6,4 δευτερόλεπτα με ρεπορίζ από 80 – 120 χλμ./ώρα σε 4 δευτερόλεπτα. Άλλωστε την δύναμη του υβριδικού συστήματος την αισθάνεσαι καθώς στο βαθύ πάτημα του δεξιού πεντάλ «κολλάς» στο κάθισμα χωρίς όμως να ...φοβάσαι



Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 των 300 ίππων επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1.000 χλμ. για μεγάλα ταξίδια καθώς και κορυφαίες τιμές κατανάλωσης, βάσει πρωτοκόλλου WLTP, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι ‘στεγνή’ (0,5λίτρα/100χλμ. σε μικτό κύκλο και 5,8 λίτρα/100 χλμ. με αποφορτισμένη μπαταρία). Αυτές οι τιμές θεωρούνται από τις καλύτερες στην κατηγορία,

Οι δύο κύριοι ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούνται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου ισχύος 22kWh/400V. Ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι η HSG (High-voltage Starter Generator – μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως), χρησιμοποιείται για να βάζει μπροστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, να ελέγχει τις αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο, και να βοηθά στη φόρτιση της μπαταρίας.

Για μέγιστη ισχύ φόρτισης 7,4 kW (32A), για μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται 2ώ. 10λ. από 0 έως 80 % και 2ώ. 55λ. από 0 έως 100 %.



Δεν είναι μόνο οι επιδόσεις αλλά κι ο τρόπος που μεταφέρει την ισχύ στον δρόμο. Στα πολύωρα ταξίδια το Rafale αποδεικνύεται απόλυτα ευθύβολο και ιδιαίτερα ήσυχο με χαμηλό αεροδυναμικό θόρυβο που προσφέρει η ηχομόνωση. ηχομόνωση, Τα ανατομικά καθίσματα προσφέρουν άνεση και σε αφήνουν ξεκούραστο ακόμα και μετά από πολύωρη οδήγηση.

Στιβαρό με σταθερά πατήματα σου δίνει την αίσθηση ότι είναι…κολλημένο στον δρόμο. Μειωμένες κλίσεις στις στροφές με το σύστημα διεύθυνσης να προσφέρει πλούσια πληροφόρηση . Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine διαθέτει επίσης ένα νέο ευφυές και αυτορυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης, με κάμερα στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, που φροντίζει για την προληπτική λειτουργία της ανάρτησης.

Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Atelier Alpine του Rafale, το μενού «Chassis Control» στο σύστημα πολυμέσων δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει μέσω τριών επιλογών, τις ρυθμίσεις στη λειτουργία του συστήματος 4διεύθυνσης (4Control Advanced), του προφίλ απόσβεσης των αναρτήσεων, και του ESP:

⦁ Comfort, για τις καθημερινές διαδρομές, ειδικά στην πόλη

⦁ Dynamic για τον ιδανικό πάντρεμα μεταξύ ευελιξίας και απόσβεσης

⦁ Sport για κράτημα στο δρόμο και οδηγική ευχαρίστηση.



Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση ειδικά για τοις ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE που γίνονται από κουμπί στο τιμόνι ή την οθόνη αφής, αλλάζοντας ανάλογα τον βαθμό πρόσφυσης αλλά και τη μέγιστη ισχύ. Στην επιλογή Eco η ιπποδύναμη είναι από 185 έως 300 ίπποι με συνεχώς μεταβαλλόμενη κατανομή της ροπής. Στην δεύτερη επιλογή Comfort η απόδοση είναι από 250 έως 300 ίππους.

Στη επιλογή Sport η ισχύς είναι πλήρης με 300 ίππους, έχοντας μεταβαλλόμενη κατανομή ανάλογα με τις εντολές του οδηγού μέχρι και 70% στους πίσω τροχούς. Τέλος στην επιλογή Snow η ισχύς είναι 150-300 ίπποι. Η κατανομή «κλειδώνει» στο 50-50 μπροστά -πίσω ενώ γίνεται ενεργοποίηση ειδικών ρυθμίσεων στο σύστημα ESP. Ανεξάρτητα πάντως της κάθε επιλογής στο “kick down” στο πεντάλ γκαζιού παρέχεται πλήρης ισχύς.

Όμως το Rafale παρά το μέγεθός του, χάρη στην ενεργή τετραδιεύθυνση 4Control Advanced σου προσφέρει ευκινησία μεσαίας κατηγορίας αυτοκινήτου με κύκλο στροφής 10,4 μέτρα -στις χαμηλές ταχύτητες ενώ στο παρκάρισμα οι πίσω τροχοί στρίβουν έως 5 μοίρες αντίθετα από τους μπροστινούς,

Στις υψηλότερες ταχύτητες στρίβουν μαζί ς έως 1 μοίρα για σταθερότητα. Το σύστημα πέδησης με 4 αεριζόμενους δίσκους ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές που του δίνεις ακινητοποιώντας το Rafale . H αίσθηση στο πεντάλ είναι πιο τεχνητή στην δεύτερη βαθμίδα ανάκτησης ενέργειας,

Φυσικά η προηγμένη τετρακίνηση και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος σε προσκαλούν να μπεις σε χωμάτινα κομμάτια εκεί όπου εκτιμάς και την ποιότητα κατασκευής με την έλλειψη τριγμών.



Το Renault Rafale είναι η ναυαρχίδα στη γκάμα της γαλλικής φίρμας. Με πλούσια προσόντα , δυναμική σχεδίαση, εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας υψηλού επιπέδου, με τετρακίνηση και τετραδιεύθυνση χρειάζεστε για την έκδοση Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Esprit Alpine από 51.800 ευρώ με λιανική τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει εταιρικό φόρο και για την έκδοση Atelier Alpine: από 55.900 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ