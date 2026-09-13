Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Χαμηλές «υπερηχητικές» πτήσεις στην άσφαλτο με 300 άλογα

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Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
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Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4. Και μόνο από το όνομα που χαρακτηρίζει το υπερηχητικό πολεμικό Γαλλικό αεροσκάφος αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα όχημα υψηλών επιδόσεων. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελεί μια κατηγορία από μόνο του , ενσωματώνοντας αποκλειστικές τεχνολογίες ,προσφέροντας επιδόσεις που σου επιτρέπουν να κάνεις χαμηλές…πτήσεις στην άσφαλτο με εντυπωσιακά κρατήματα σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced , Το προηγμένο σύστημα  τετρακίνησης  σε προδιαθέτει να βγεις εκτός δρόμου. Και μαζί με αυτά προσθέστε την αυτονομία των 1000 χιλιομέτρων με τα 105 να είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Το Renault Rafale είναι ένα σπορ  coupe-SUV που διακρίνεται για  το αιχμηρό design αλλά και τις μυώδεις γραμμές ειδικά στο πλαϊνό μέρος .Έχει μήκος  4,71 μέτρα πλάτος 1,86 μέτρα και ύψους 1,61 μέτρα. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο (2,74 μέτρων) με επικλινή γραμμή οροφής, ελαφρώς καμπυλωτή ώστε να διατηρεί ανεπηρέαστο το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Η σχεδίαση του είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Μπροστά ο σχεδιασμός της γρίλιας αποτελείται από μικρά τρισδιάστατα διαμάντια τα οποία πλαισιώνουν το κεντρικό λογότυπο. Ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως, το φόντο φαίνεται είτε μπλε είτε ανοιχτό γκρι (ανάλογα με την έκδοση).Το μοτίβο των διαμαντιών ξεχωρίζει επίσης και στην φωτιστική υπογραφή του Renault Rafale, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Οι προβολείς μπορούν προαιρετικά να διαθέτουν τεχνολογία Matrix LED Vision.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Το  Rafale διαθέτει μια δυναμική fastback SUV coupé σιλουέτα με έντονες ακμές Η οροφή χαμηλώνει ομαλά όσο προχωράς με την ματιά σου  προς τα πίσω δημιουργώντας ένα σπορ προφίλ sportback,.Εμπνευσμένες από την  αεροναυπηγική είναι τόσο η κλίση του παρμπρίζ αλλα και ο σχεδιασμός τη  διαμόρφωση της πόρτας αποσκευών

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Τα αιχμηρά  πίσω LED φώτα έχουν ενσωματωμένη την προηγμένη τεχνολογία «micro-optics», με  φωτεινή υπογραφή που τονίζει το πλάτος του αυτοκινήτου. [Στον τομέα της αεροδυναμικής ο πίσω προφυλακτήρας και η ενσωματωμένη αεροτομή σ βελτιώνουν τη ροή του αέρα.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Περνώντας στο εσωτερικό με την πρώτη ματιά επιβεβαιώνεις ότι το το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp έχει σχεδιαστεί για να ζεις μαζί του ’ (voiture à vivre).όλα είναι στην σωστή θέση με την πολυτέλεια να προσδιορίζει και την κατηγορία του αυτοκινήτου.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Εσωτερικά, το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ξεχωρίζει από το φωτιζόμενο έμβλημα της μάρκας με το «A» και το βέλος, στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων, τσέπες στις πόρτες με επένδυση μοκέτας, και εμφανείς ραφές στα χρώματα της Γαλλικής σημαίας (bleu-blanc-rouge).

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Η εσωτερική ατμόσφαιρα είναι κομψή και σπορ. Δεν είναι  μόνο η ποιότητα κατασκευής η οποία είναι σε υψηλά επίπεδα δεν είναι μόνο η πολυτέλεια αλλά  είναι και ο ψηφιακός κόσμος του συστήματος OpenR . Αποτελείται από δύο οθόνες σε διάταξη L: μια οριζόντια οθόνη TFT στο ταμπλό, επιφάνειας 321cm² και διαγώνιο 12,3’’ (1920 x 720 pixel, σε οριζόντια απεικόνιση), και μια κάθετη οθόνη αφής με επιφάνεια 453cm² και διαγώνιο 12’’ στην κεντρική κονσόλα (1250 x 1562 pixel, σε κατακόρυφη απεικόνιση).

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Συνδεσιμότητα στα …ουράνια με το Android Automotive 12, το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, είναι ένα από τα πιο εύχρηστα interfaces της αγοράς. Η εμπειρία πλοήγησης της Renault θέτει νέα  πρότυπα, με Google Maps, Google Assistant και πάνω από 50 εφαρμογές ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση. Εκτός από τις δυνατότητες πλήρους εξατομίκευσης, το συγκεκριμένο interface είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, για ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Η κάμερα οπισθοπορείας είναι ιδιαίτερα ευκρινής και έχει περιφερειακή θέαση , λειτουργία που σου επιτρέπει να ελέγχεις περιμετρικά τον χώρο γύρω από το αυτοκίνητο πατώντας και το ανάλογο μπουτόν. 

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Το Renault Rafale διαθέτει έως 32 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), συμπεριλαμβανομένου του ISA ή Intelligent Speed Assist, μιας νέας λειτουργίας που εντοπίζει το όριο ταχύτητας που ισχύει κάθε στιγμή, χάρη στη γεωγραφική τοποθεσία και την αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας, και προειδοποιεί τον οδηγό εάν το έχει υπερβεί.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Η μπαταρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp έχει εξελιχθεί για με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια, όπως και όλα τα ηλεκτρικά οχήματα Renault. Είναι εξοπλισμένη με το σύστημα Fireman Access (πρόσβαση πυροσβέστη), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με στόχο την άμεση πρόσβαση στη μάνικα προς τη μπαταρία, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Βασιλικές ανέσεις για τους επιβάτες .
Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp μπορεί να εφοδιαστεί με το Solarbay, μια αδιαφανή πανοραμική γυάλινη οροφή (1.470 x 1.117mm) που αποτελείται από εννέα τμήματα που αλλάζουν από αδιαφανή σε διαφανή, με επιλογή από τον οδηγό. Οι χώροι επιβατών είναι άνετοι.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Οι πίσω έχουν 302 χλστ. απόσταση για τα γόνατα και 880 χλστ. για τον αέρα στα κεφάλια παρά το γεγονός ότι η οροφή είναι κεκλιμένη. Οι πίσω έχουν μάλιστα  περισσότερα προνόμια. Η πλάτη του καθίσματος διαθέτει πάντα το πίσω υποβραχιόνιο «Ingenius», με περιστρεφόμενες βάσεις για smartphones και tablet, αλλά και ενσωματωμένες παροχές φόρτισης.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Το πορτμπαγκάζ  είναι  τετραγωνισμένο, για εύκολη φόρτωση μεγάλων αντικειμένωνμε   κανονικό άνοιγμα και δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων για μεγαλύτερη ευελιξία. Στα συν και η λειτουργία με την οποία μέσω μπουτόν  ανοιγοκλείνει αυτόματα. 

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp...«πετάει»
Στην «καρδιά» του Rafale συναντάμε έναν 1.200άρη 3κύλινδρο κινητήρας ο οποίος διαθέτει νέο υπερσυμπιεστή, ο οποίος «εκτοξεύει»  την ισχύ στα 150 άλογα με  τη ροπή στα 230 Nm (σε σχέση με τα 205 Nm).Ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριους και έναν δευτερεύοντα) αποδίδοντας συνδυαστικά 300 ίππους .Ο βασικός ηλεκτροκινητήρας στον μπροστινό άξονα, που αποδίδει ισχύ 70 ίππους  και ροπή 205 Nm.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Ο δεύτερος βασικός ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι  μόνιμα συνδεδεμένος στον πίσω άξονα,  αποδίδει ισχύ 136 hp και ροπή 195 Nm. Τέλος ο  δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας HSG (High-voltage Starter Generator- μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως)  αποδίδει ισχύ 34 hp και ροπή 50 Nm. Χρησιμοποιείται για να βάζει μπροστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, να ελέγχει τις αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών (Multi-Mode) και να βοηθά στη φόρτιση της μπαταρίας.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Όσον αφορά την εργονομία σε ψιλο-μπερδεύει  η τριπλέτα  με τους μοχλοδιακόπτες  στη δεξιά μεριά του τιμονιού . Πάνω συναντάμε τον εππιλογέα ταχυτήτων,  στη μέση ο μοχλός για την  λειτουργία των καθαριστήρων και ακριβώς από κάτω ο χειρισμός του ηχοσυστήματος, Επιπλέον το  αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών έχει ενισχυθεί κατάλληλα για ναα ανταποκρίνεται στην αυξημένη ροπή και το έξτρα βάρος. Τα  paddles στο τιμόνι ρυθμίζουν μόνο την ανάκτηση ενέργειας σε 4 επίπεδα.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Σε συνθήκες καθημερινής οδήγησης, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300hp λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα,  επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα. Εναλλακτικά, μπορεί να λειτουργήσει με πρόγραμμα «full hybrid», προσφέροντας στον οδηγό του τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Με τον έλεγχο από το πλήκτρο στο τιμόνι ή την οθόνη πολυμέσων, οι ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει την οδηγική εμπειρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Όποια και αν είναι η επιλεγμένη λειτουργία, το ‘kick down’ του πεντάλ γκαζιού προσφέρει  πλήρη ισχύ. Στη συνέχεια, η υβριδική λειτουργία ενεργοποιείται άμεσα για να προσφέρει πιο δυναμική απόκριση σε όλες τις συνθήκες. Σε ταχύτητες ταξιδιού, το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech βελτιστοποιεί την οικονομία καθώς διαχειρίζεται την κατανομή της ισχύος, σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Στην πράξη μιλάμε για ένα υπερόπλο καθώς ο συνδυασμός βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρων εξασφαλίζει επιτάχυνση 0 – 100 χλμ./ώρα  σε 6,4 δευτερόλεπτα με ρεπορίζ από 80 – 120 χλμ./ώρα  σε 4 δευτερόλεπτα. Άλλωστε την δύναμη του υβριδικού συστήματος την αισθάνεσαι καθώς στο βαθύ πάτημα του δεξιού πεντάλ «κολλάς» στο κάθισμα χωρίς όμως να ...φοβάσαι     

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 των 300 ίππων επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1.000 χλμ. για μεγάλα ταξίδια καθώς και κορυφαίες τιμές κατανάλωσης, βάσει πρωτοκόλλου WLTP, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι ‘στεγνή’ (0,5λίτρα/100χλμ. σε μικτό κύκλο και 5,8 λίτρα/100 χλμ. με αποφορτισμένη μπαταρία). Αυτές οι τιμές θεωρούνται από τις  καλύτερες στην κατηγορία,

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Οι δύο κύριοι ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούνται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου ισχύος 22kWh/400V. Ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι η HSG (High-voltage Starter Generator – μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως), χρησιμοποιείται για να βάζει μπροστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, να ελέγχει τις αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο, και να βοηθά στη φόρτιση της μπαταρίας.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Για μέγιστη ισχύ φόρτισης 7,4 kW (32A), για μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται  2ώ. 10λ. από 0 έως 80 % και 2ώ. 55λ. από 0 έως 100 %.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Δεν είναι μόνο οι επιδόσεις αλλά κι ο τρόπος που μεταφέρει την ισχύ στον δρόμο. Στα πολύωρα ταξίδια  το Rafale αποδεικνύεται  απόλυτα ευθύβολο και ιδιαίτερα ήσυχο με χαμηλό αεροδυναμικό θόρυβο που προσφέρει η ηχομόνωση.  ηχομόνωση, Τα ανατομικά  καθίσματα προσφέρουν άνεση και σε αφήνουν ξεκούραστο ακόμα και μετά από πολύωρη οδήγηση.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Στιβαρό με σταθερά πατήματα σου δίνει την αίσθηση ότι είναι…κολλημένο στον δρόμο. Μειωμένες κλίσεις στις στροφές με το σύστημα διεύθυνσης  να προσφέρει πλούσια πληροφόρηση . Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine διαθέτει επίσης ένα νέο ευφυές και αυτορυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης, με κάμερα στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, που φροντίζει για την προληπτική λειτουργία της ανάρτησης.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Atelier Alpine του Rafale, το μενού «Chassis Control» στο σύστημα πολυμέσων δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει μέσω τριών επιλογών, τις ρυθμίσεις στη λειτουργία του συστήματος 4διεύθυνσης (4Control Advanced), του προφίλ απόσβεσης των αναρτήσεων, και του ESP:
⦁    Comfort, για τις καθημερινές διαδρομές, ειδικά στην πόλη
⦁    Dynamic για τον ιδανικό πάντρεμα μεταξύ ευελιξίας και απόσβεσης
⦁    Sport για κράτημα στο δρόμο και οδηγική ευχαρίστηση.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση ειδικά για τοις ρυθμίσεις  του συστήματος MULTI-SENSE που γίνονται από κουμπί στο τιμόνι ή την οθόνη αφής, αλλάζοντας ανάλογα τον βαθμό πρόσφυσης αλλά και τη μέγιστη ισχύ. Στην επιλογή Eco η ιπποδύναμη είναι από 185 έως 300 ίπποι με συνεχώς μεταβαλλόμενη κατανομή της ροπής. Στην δεύτερη επιλογή  Comfort η απόδοση είναι από 250 έως 300 ίππους.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Στη επιλογή  Sport η ισχύς είναι πλήρης με 300 ίππους, έχοντας  μεταβαλλόμενη κατανομή ανάλογα με τις εντολές του οδηγού μέχρι και 70% στους πίσω τροχούς. Τέλος στην επιλογή  Snow η ισχύς είναι 150-300 ίπποι. Η κατανομή «κλειδώνει» στο 50-50 μπροστά -πίσω ενώ γίνεται ενεργοποίηση ειδικών ρυθμίσεων στο σύστημα ESP. Ανεξάρτητα πάντως της κάθε επιλογής στο “kick down” στο πεντάλ γκαζιού παρέχεται πλήρης ισχύς.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Όμως το Rafale   παρά το μέγεθός του, χάρη στην  ενεργή τετραδιεύθυνση 4Control Advanced σου προσφέρει ευκινησία μεσαίας κατηγορίας αυτοκινήτου με κύκλο στροφής 10,4 μέτρα -στις χαμηλές ταχύτητες ενώ  στο παρκάρισμα οι πίσω τροχοί στρίβουν έως 5 μοίρες αντίθετα από τους μπροστινούς,

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Στις υψηλότερες ταχύτητες  στρίβουν μαζί ς έως 1 μοίρα για σταθερότητα. Το σύστημα πέδησης  με 4 αεριζόμενους δίσκους ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές που του δίνεις ακινητοποιώντας το Rafale . H αίσθηση στο πεντάλ είναι πιο τεχνητή στην δεύτερη βαθμίδα ανάκτησης ενέργειας,

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Φυσικά η προηγμένη τετρακίνηση και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος σε προσκαλούν να μπεις σε χωμάτινα κομμάτια εκεί όπου εκτιμάς και την ποιότητα κατασκευής με την έλλειψη τριγμών.

Οδηγούμε το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4
Το Renault Rafale είναι η ναυαρχίδα στη γκάμα της γαλλικής φίρμας. Με πλούσια προσόντα , δυναμική σχεδίαση, εξοπλισμό  άνεσης και ασφάλειας υψηλού επιπέδου, με τετρακίνηση και τετραδιεύθυνση  χρειάζεστε για την έκδοση Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Esprit Alpine από 51.800 ευρώ με λιανική τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει εταιρικό φόρο και για την έκδοση Atelier Alpine: από 55.900 ευρώ.    

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

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