Τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα πρέπει να απαντήσουν σε πολλά ερωτήματα και να δικαιολογήσουν τις αντιφάσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί. Η Τασούλα Παπανικολάου αποκάλυψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την πρώτη της κατάθεση, ελάχιστες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς γνωρίζει ότι αρκετά από αυτά που έχει πει στην Αστυνομία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως το γεγονός ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 16:00, ενώ όλα δείχνουν λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι. «Ήμουν σε πανικό», φέρεται ότι θα καταθέσει. Ο πανικός της, ωστόσο δε φαίνεται να αποτυπώθηκε στις κινήσεις που έκαναν για να εξαφανίσουν στοιχεία, την ώρα που ο τραγουδιστής μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Επιπλέον, φέρεται πως θα υποστηρίξει ότι δεν είχε δόλο στον τρόπο που ενήργησε.

Από την άλλη, ο κατηγορούμενος γιατρός θα υποστηρίξει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι ασθενής του και θα επιμείνει σε αυτό.

Οι δύο συλληφθέντες θα παραδώσουν υπομνήματα με τους βασικούς τους ισχυρισμούς, όμως μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις του 32ου ανακριτή.

Ο ανακριτής δε θα λάβει υπόψη του τις προανακριτικές τους καταθέσεις, γιατί είχαν ληφθεί με την ιδιότητα του μάρτυρα. Έχει, όμως, μπροστά του όλα τα στοιχεία της έρευνας που δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και τα πρώτα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, που έγινε παρουσία και του ιατροδικαστή που όρισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, Σωτήρη Μπουζιάνη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Tι κατέθεσαν οι υπάλληλοι του ιατρείου

Την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσβησε» στο «ιατρείο» του Κολωνακίου παρόντες δεν ήταν μόνο οι δύο κατηγορούμενοι, αλλά και τρεις γυναίκες υπάλληλοι, οι οποίες έδωσαν κατάθεση στους αστυνομικούς. Πρόκειται για μία νοσηλεύτρια και δύο γραμματείς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα, οι καταθέσεις τους φαίνεται ότι είναι κοινές όσον αφορά την κατάσταση στην οποία ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν μπήκε στο ιατρείο. Η απόκλιση αφορά την ώρα προσέλευσης: οι δύο στις 15:00 και η άλλη στις 14:30.

«Ο κύριος Μαζωνάκης ήταν στον κόσμο του, στα χαμένα και ήταν χειρότερα από τις άλλες φορές που τον είχαμε δει. Γνώριζα ότι θα γινόταν θεραπεία και μπήκε στο δωμάτιο. Είδα στη συνέχεια τους διασώστες να μπαίνουν στο δωμάτιο», φέρεται να κατέθεσε η πρώτη εργαζόμενη.

Η δεύτερη, φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής ήταν «αποπροσανατολισμένος» κατά την είσοδό του στο ιατρείο: «Όταν μπήκε ο Μαζωνάκης, ήταν αποπροσανατολισμένος. Είδα ένα τσιρότο στο μέτωπό του. Μου είπε ότι χτύπησε βγάζοντας τα σκουπίδια. Έμεινε για αρκετή ώρα μέσα στο δωμάτιο και μετά βγήκαν και μου είπαν: “Κάλεσε το ΕΚΑΒ”», είπε.

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