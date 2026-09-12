Γιώργος Μαζωνάκης: «"Πρώτα ο Θεός και μετά εγώ", έλεγε ο γιατρός»

Καθάρισαν το ιατρείο μετά τον θάνατό του - Νέα ντοκουμέντα

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Ελλαδα
«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εγώ", μας έλεγε ο γιατρός» / Βίντεο Σκάι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι εξετάζονται από τις Αρχές.
  • Εξετάζονται οι ιατρικές πράξεις και η λειτουργία των μηχανημάτων πριν την ανακοπή.
  • Μαρτυρία γυναίκας αναφέρει ότι ο γιατρός πρότεινε πρόγραμμα με καθαρισμούς και βιταμίνες, επαναλαμβάνοντας τη φράση "πρώτα ο Θεός και μετά εγώ".
  • Φωτογραφίες δείχνουν καθαρισμό του ιατρείου μετά τον θάνατο, προκαλώντας ερωτήματα για τις ενέργειες των γιατρών.
  • Δύο γιατροί έχουν συλληφθεί και θα απολογηθούν για κατηγορία έκθεσης που προκάλεσε θάνατο.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται πλέον τα μηχανήματα του ιατρείου, οι ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν της ανακοπής, αλλά και όσα έγιναν στον χώρο μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

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Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία γυναίκας που έπασχε από επιθετικό καρκίνο του στήθους, η οποία είχε απευθυνθεί στο παρελθόν στον γιατρό και ιδιοκτήτη του ιατρείου. Όπως ανέφερε, της είχε προτείνει πρόγραμμα με καθαρισμούς εντέρου και περισσότερες από 50 βιταμίνες την ημέρα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, επαναλάμβανε τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ».

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«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», τόνισε η γυναίκα, δήλωσε η μάρτυρας μιλώντας στον Σκάι.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Πρώτα ο Θεός και μετά εγώ», έλεγε ο γιατρός σύμφωνα με μάρτυρα

Γιώργος Μαζωνάκης: Καθαρίστηκε το ιατρείο μετά τον θάνατό του

Την ίδια ώρα, ερωτήματα για τις ενέργειες των δύο γιατρών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γεννούν φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το εσωτερικό του ιατρείου. 

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες ντοκουμέντα που παρουσίασε η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, το ζευγάρι φέρεται να καθάρισε σχολαστικά τον χώρο μετά τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Καθαρίστηκε το ιατρείο μετά τον θάνατό του

Η γραμματέας και νοσηλεύτρια του ιατρείου υποστήριξαν ότι ο καθαρισμός αποτελεί τυπική διαδικασία μετά από κάθε θεραπεία.

Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν πότε έγινε ο καθαρισμός και αν προηγήθηκε ή ακολούθησε της διαπίστωσης του θανάτου.

Πάντως κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, καστανέρυθρες κηλίδες στα μαξιλάρια του καναπέ, καφέ ουσία, γάζα και αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Σημειώνεται ότι από τις έρευνες έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά. 

Οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί παραμένουν κρατούμενοι και αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθούν για την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ιατρικές πράξεις, τη λειτουργία των μηχανημάτων, τις συνθήκες στον χώρο και όσα ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

 

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