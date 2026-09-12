Νέα ερωτήματα προκύπτουν από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στις αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι διαφορετικές περιγραφές για την ποσότητα αδρεναλίνης που φέρεται να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κατά την προσπάθεια ανάνηψής του, αλλά και οι μαρτυρίες εργαζομένων που βρίσκονταν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, πριν από την άφιξή τους στο ιατρείο είχε ήδη χορηγηθεί μία δόση αδρεναλίνης. Ωστόσο, από τις ίδιες καταθέσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια αν η συγκεκριμένη δόση δόθηκε πριν από την ανακοπή ή κατά τη διάρκεια του καρδιακού επεισοδίου.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο, σύμφωνα με όσα περιγράφουν, είδαν τον γιατρό να χορηγεί μπροστά τους ακόμη μία ένεση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με τον συνολικό αριθμό των δόσεων που χορηγήθηκαν και κυρίως για το πότε και με ποιον τρόπο δόθηκαν.

Η κατάθεση της γιατρού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι μετά την ανακοπή και αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν στις μαλάξεις, του χορηγήθηκαν 5 ml αδρεναλίνης.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιγραφές είναι σημαντική. Από τη μία πλευρά γίνεται λόγος για 1 ml και στη συνέχεια για ακόμη μία ένεση που χορηγήθηκε παρουσία των διασωστών. Από την άλλη, η γιατρός φέρεται να μιλά για 5 ml αδρεναλίνης. Έτσι, ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές είναι πόση ακριβώς ποσότητα χορηγήθηκε, σε πόσες δόσεις και σε ποια χρονικά διαστήματα.

Μαζωνάκης: Οι τρεις εργαζόμενες και οι διαφορετικές ώρες προσέλευσης

Την ίδια ώρα, ανατροπή στα μέχρι στιγμής δεδομένα φέρνουν οι καταθέσεις τριών γυναικών που εργάζονταν στο ιατρείο. Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι κατά την κρίσιμη ώρα βρίσκονταν εκεί δύο γιατροί. Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Star και του Βαγγέλη Γκούμα, στο ιατρείο υπήρχαν ακόμη τρεις εργαζόμενες, οι οποίες κλήθηκαν να καταθέσουν στην αστυνομία.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για μία νοσηλεύτρια και δύο γυναίκες που φέρεται να εργάζονταν ως γραμματείς. Οι μαρτυρίες τους ρίχνουν περισσότερο φως στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε στο ιατρείο.

Σε μία από τις καταθέσεις αναφέρεται ότι ο τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενώ σε άλλη μαρτυρία γίνεται λόγος για ώρα προσέλευσης στις 2:30. Πρόκειται για μία ακόμη διαφορά που καλούνται να εξετάσουν οι αρχές.

Οι εργαζόμενες περιγράφουν επίσης διαφορετικές λεπτομέρειες για την εικόνα του. Μία από αυτές φέρεται να κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποπροσανατολισμένος και σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ ανέφερε ότι τον είχε δει και άλλες φορές σε παρόμοια κατάσταση. Όπως περιγράφεται στην κατάθεση, γνώριζε ότι επρόκειτο να γίνει θεραπεία και στη συνέχεια είδε τους διασώστες του ΕΚΑΒ να μπαίνουν στο δωμάτιο.

Σε άλλη κατάθεση αναφέρεται ότι όταν μπήκε στο ιατρείο ήταν επίσης αποπροσανατολισμένος και είχε ένα τσιρότο στο μέτωπο. Φέρεται μάλιστα να είπε ότι είχε χτυπήσει την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, παρέμεινε για αρκετή ώρα στο δωμάτιο και στη συνέχεια οι εργαζόμενες ενημερώθηκαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ.