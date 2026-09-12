Το να αποφασίσεις να τρέφεσαι πιο υγιεινά δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείς τα αγαπημένα σου γλυκά

Με τις καλοκαιρινές διακοπές να αποτελούν πλέον παρελθόν (για τους περισσότερους τουλάχιστον) και τη νέα σεζόν να προσφέρει την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, πολλοί από εμάς αναζητούμε τρόπους να βελτιώσουμε την υγεία και την ευεξία μας, μέσα από τη διατροφή μας.

Συχνά, όμως, η πρώτη μας σκέψη είναι να κάνουμε τεράστιες αλλαγές: μεγάλους στόχους, αυστηρές αποφάσεις και πλήρη ανατροπή των καθημερινών μας συνηθειών. Το πρόβλημα είναι ότι τέτοιες δραστικές αλλαγές δύσκολα διατηρούνται μακροπρόθεσμα και, τις περισσότερες φορές, εγκαταλείπονται μέσα στις πρώτες εβδομάδες.

Για να ξεχωρίσουμε τις ουσιαστικές αλλαγές από τις τάσεις, ειδικοί στη διατροφή προτείνουν οκτώ απλές αντικαταστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν την υγεία μας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που τρώμε.

Αντί για χυμό, πιες νερό

Μία από τις πιο εύκολες αλλαγές δεν αφορά καν το πιάτο μας, αλλά το ποτήρι μας. Η επιλογή νερού αντί για χυμό μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά, καθώς ο χυμός περιέχει συμπυκνωμένα σάκχαρα, χωρίς τις φυτικές ίνες που προσφέρει ένα ολόκληρο φρούτο.

Όπως επισημαίνει η Rachel Hammack, RDN, διαιτολόγος και Health and Well-Being Coach, η κατανάλωση χυμού μπορεί να συμβάλλει σε απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα και να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου.

Αν σου φαίνεται δύσκολο να αποχωριστείς τη γεύση του χυμού, δοκίμασε ανθρακούχο ή αρωματισμένο νερό ή πρόσθεσε μια φέτα λεμόνι.

Αντί για επεξεργασμένα δημητριακά, διάλεξε προϊόντα ολικής άλεσης

Μια ακόμη απλή αλλαγή είναι να αντικαταστήσεις το λευκό ψωμί, το λευκό ρύζι και τα κλασικά ζυμαρικά με προϊόντα ολικής άλεσης, όπως καστανό ρύζι, κινόα και ψωμί ολικής άλεσης.

Η μετάβαση από το επεξεργασμένο ψωμί, ρύζι ή ζυμαρικά σε καστανό ρύζι, κινόα και ψωμί ολικής άλεσης αυξάνει την πρόσληψη φυτικών ινών και βοηθά την πέψη, τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, ακόμη και στη διαχείριση του βάρους».

Φάε στραγγιστό γιαούρτι και όχι με γεύσεις

Τα αρωματισμένα γιαούρτια μπορεί να περιέχουν αρκετή πρόσθετη ζάχαρη, ενώ το στραγγιστό γιαούρτι αποτελεί πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Το ελληνικό/στραγγιστό γιαούρτι αποτελεί μια έξυπνη επιλογή που μπορεί να υποστηρίξει την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος, την πέψη και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Παράλληλα, η πρωτεΐνη του συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και δύναμης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όσο μεγαλώνουμε.

Για περισσότερη γεύση, μπορείς να προσθέσεις φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς ή λίγη κανέλα.

Αντί για σοκολάτα γάλακτος, διάλεξε μαύρη σοκολάτα

Το να αποφασίσεις να τρέφεσαι πιο υγιεινά δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείς τα αγαπημένα σου γλυκά. Ακόμη και η σοκολάτα μπορεί να παραμείνει στο μενού αρκεί να κάνεις τη σωστή επιλογή.

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, σύμφωνα με τη διαιτολόγο Avery Zenker.

Αντί για πατατάκια, δοκίμασε ποπ κορν

Όταν θέλεις κάτι τραγανό και αλμυρό, το ποπ κορν μπορεί να αποτελέσει καλύτερη επιλογή από τα πατατάκια — ιδιαίτερα όταν παρασκευάζεται από απλά υλικά και χωρίς υπερβολικό βούτυρο ή αλάτι. Το ποπ κορν προσφέρει περισσότερες φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, ενώ μπορεί να έχει λιγότερα λιπαρά και θερμίδες από πολλά τυποποιημένα σνακ.

Επιβραδύνει την πέψη και συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού, βοηθώντας μας να νιώθουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα και να περιορίζουμε την υπερκατανάλωση τροφής. Παράλληλα, το ποπ κορν περιέχει αντιοξειδωτικά, όπως πολυφαινόλες, που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου