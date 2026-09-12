Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή έζησε η Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη Λεμεσό, όταν πήρε τον λόγο από τη σκηνή για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια, που αυτές τις ημέρες ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου και φίλου της σε ηλικία 54 ετών.

Η Άννα Βίσση επέλεξε να μιλήσει στο τέλος της βραδιάς, εξηγώντας πως δεν ήθελε η θλίψη της να επισκιάσει τη χαρά του κόσμου που είχε βρεθεί εκεί για να τη δει.

«Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει. Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους μας ένα σοκ. Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση, γιατί το να χαθεί τόσο άδικα και τόσο γρήγορα ένας άνθρωπος, νομίζω ότι μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, με τη φωνή της να προδίδει τη συγκίνησή της, κάλεσε το κοινό να ενώσει τη φωνή του μαζί της, σαν ένα διαφορετικό, μουσικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Διάλεξα να μιλήσω λίγο στο τέλος, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η χαρά σας. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού», είπε η Άννα Βίσση, συγκινώντας όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα, επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δική της ξεχωριστή στιγμή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα, με την Άννα Βίσση να αποχαιρετά από τη σκηνή έναν άνθρωπο και καλλιτέχνη που, όπως είπε και η ίδια, η απώλειά του άφησε πίσω της ένα μεγάλο σοκ και μια βαθιά θλίψη.