Μαρία Ναυπλιώτου: Εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας

Η Ελληνίδα ηθοποιός συμμετέχει στην ταινία «DAU»

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Πρόσφατη συνέντευξη της Μαρίας Ναυπλιώτου

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Στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έδωσε το «παρών» η Μαρία Ναυπλιώτου, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Η Ελληνίδα ηθοποιός βρέθηκε στη Βενετία την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και μαγνήτισε τα βλέμματα. Επέλεξε για την εμφάνισή της ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα σε πετρόλ απόχρωση. Η δημιουργία είχε μακριά μανίκια και εφαρμοστή γραμμή στο πάνω μέρος, ενώ άνοιγε προς το τελείωμα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή σιλουέτα.

Η Μαρία Ναυπλιώτου ολοκλήρωσε το look της με ένα χρυσό κόσμημα, κρατώντας το styling chic και διακριτικό.

Δείτε φωτογραφίες:

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Η παρουσία της στο φεστιβάλ δεν είχε μόνο fashion ενδιαφέρον, καθώς η Ελληνίδα ηθοποιός συμμετέχει στην ταινία «DAU», το κινηματογραφικό εγχείρημα του Ίλια Χρζάνοφσκι, που βρίσκεται στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου και διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα.

Η υπόθεση της ταινίας «DAU»

Στο «DAU» πρωταγωνιστεί ο μαέστρος και μουσικός Θεόδωρος Κουρεντζής, υποδυόμενος τον Σοβιετικό φυσικό Λεβ Λαντάου, γνωστό και ως «Dau».

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Ραντμίλα Στσέγκολεβα, Ανατόλι Βασίλιεφ, Βλαντίμιρ Αζίππο, Ντμίτρι Τσερνιάκοφ και Μαρία Ναυπλιώτου. Σύμφωνα με την επίσημη καταχώριση της Βενετίας, η παραγωγή είναι γερμανική, γαλλική και σουηδική, ενώ η ταινία είναι γυρισμένη στα ρωσικά, τα αγγλικά και τα ελληνικά.

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Ραντίμιλα Στσογκόλιεβα, από αριστερά, ο σκηνοθέτης Ίλια Χρζάνοφσκι και η Μαρία Ναυπλιώτου ποζάρουν στους φωτογράφους στο photocall της ταινίας «Dau», στο πλαίσιο του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. (Φωτογραφία: Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η ιστορία ακολουθεί τη ζωή του Λεβ Λαντάου στη Σοβιετική Ένωση από το 1928 έως το 1968. Παράλληλα με την επιστημονική του πορεία, η ταινία καταγράφει τις προσωπικές και ηθικές συγκρούσεις του μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, αλλά και τη σχέση του με το σοβιετικό κράτος.

Το «DAU» αποτελεί την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου κινηματογραφικού πρότζεκτ, το οποίο ο Ίλια Χρζάνοφσκι ξεκίνησε περίπου δύο δεκαετίες πριν. Αρχικά είχε σχεδιαστεί ως μια βιογραφική ταινία για τον Λαντάου, όμως στην πορεία εξελίχθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο καλλιτεχνικό εγχείρημα.

Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε από το 2008 έως το 2011, σε ένα τεράστιο σκηνικό στο Χάρκιβ της Ουκρανίας, το οποίο είχε διαμορφωθεί ώστε να αναπαριστά ένα σοβιετικό ερευνητικό ινστιτούτο.

Το υλικό έμεινε για αρκετά χρόνια στο αρχείο, ενώ, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, το πέρασμα του χρόνου επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο το προσέγγισε κατά την ολοκλήρωση της ταινίας.

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ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
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