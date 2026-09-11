Μεγάλωσε ο Νέστορας και η Σοφία Καρβέλα δε θα μπορούσε να μην απαθανατίσει τη στιγμή που ο μικρότερος γιος της έκανε το επόμενο σχολικό του βήμα.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και για την οικογένεια της Σοφίας Καρβέλα στη Νέα Υόρκη, με τον Νέστορα να επιστρέφει στα θρανία και να περνά πλέον στην Πέμπτη Δημοτικού.

Η γνωστή σχεδιάστρια και stylist μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα γλυκό στιγμιότυπο από το πρωινό τους, λίγο πριν φύγουν από το σπίτι για το σχολείο. Στο video, η ίδια βρίσκεται μαζί με τον Νέστορα στο ασανσέρ, απαθανατίζοντας τον μικρό της λίγο πριν ξεκινήσει τη μέρα του.

Με την τσάντα στην πλάτη, γεμάτη αξεσουάρ και παιχνίδια, και φορώντας τα αθλητικά του ρούχα, ο Νέστορας δείχνει έτοιμος για τη νέα σχολική χρονιά, αν και το νυσταγμένο βλέμμα του μαρτυρά πως οι πρώτες πρωινές ώρες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι και οι πιο εύκολες.

«5th grade», έγραψε χαρακτηριστικά η Σοφία Καρβέλα στη λεζάντα, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της για το νέο αυτό στάδιο στη σχολική πορεία του γιου της.

Ο Νέστορας, που είναι ο μικρότερος από τους δύο γιους της Σοφίας Καρβέλα, μεγαλώνει πλέον και η μητέρα του παρακολουθεί με περηφάνια κάθε νέο του βήμα. Ο μεγαλύτερος γιος της, Νίκος, βρίσκεται επίσης στη σχολική ηλικία, με τη Σοφία να έχει πάντα ιδιαίτερη αδυναμία στις οικογενειακές στιγμές και στις μικρές καθημερινές αλλαγές που σηματοδοτούν το μεγάλωμα των παιδιών της.

Αυτή τη φορά, όμως, ήταν ο Νέστορας εκείνος που έκλεψε την παράσταση, καθώς η μετάβασή του στην Πέμπτη Δημοτικού έγινε η αφορμή για ένα ακόμη τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο από τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.