Ποια γνωστή δημοσιογράφος ετοιμάζεται να γίνει μαμά;

Η ανακοίνωση και οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 16:00 Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;
11.09.26 , 15:47 Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
11.09.26 , 15:39 Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit
11.09.26 , 15:37 Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα πέσανε όλοι να με φάνε και αποφάσισα…»
11.09.26 , 15:15 Πανελλαδικές 2027: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
11.09.26 , 15:08 Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
11.09.26 , 14:55 Δάφνη: Στο νοσοκομείο 23 παιδιά βρεφονηπιακού από απορρυπαντικό σε φαγητό
11.09.26 , 14:48 Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις
11.09.26 , 14:45 Ποια γνωστή δημοσιογράφος ετοιμάζεται να γίνει μαμά;
11.09.26 , 14:20 Άδωνις Γεωργιάδης στο Star: Έρχεται νέο πλαίσιο για τα ιατρεία «μακροζωίας»
11.09.26 , 14:05 Ηλίας Βρεττός: Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή
11.09.26 , 14:00 Έτοιμη για την πρώτη φθινοπωρινή εκδρομή: Τι ρούχα να πάρεις μαζί σου!
11.09.26 , 13:57 Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς
11.09.26 , 13:41 Nivo: Η αναφορά στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» -Tο peak των Goin' Through
11.09.26 , 13:32 Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις
Ποια γνωστή δημοσιογράφος ετοιμάζεται να γίνει μαμά;
Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζο Κουτσοκώστα ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί μέσω Instagram.
  • Η δημοσιογράφος μοιράστηκε τη χαρά της με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την εξοχή με τον σύντροφό της, Λάμπη Βέλο.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται στην εγκυμοσύνη της με τρυφερό τρόπο.
  • Η Τζο Κουτσοκώστα έχει μακρά καριέρα στα media και έγινε γνωστή από το «I Love ΣουΚού» του ΑΝΤ1.
  • Η οικογένεια της Τζο και του Λάμπη Βέλου μεγαλώνει με τον ερχομό του μωρού τους.

Μια νέα και ιδιαίτερα όμορφη σελίδα ανοίγει στη ζωή της Τζο Κουτσοκώστα, καθώς η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η ίδια επέλεξε έναν πολύ τρυφερό τρόπο για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από ασπρόμαυρα στιγμιότυπα.

Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο στην εξοχή, η Τζο Κουτσοκώστα ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, Λάμπη Βέλο, με το ζευγάρι να αποτυπώνει μέσα από τις φωτογραφίες τη χαρά για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή του.

Ξεχωριστή θέση στα στιγμιότυπα έχει και το αγαπημένο τους σκυλάκι, το οποίο σύντομα θα αποκτήσει έναν ακόμη άνθρωπο στην οικογένειά του.

 

«Προς τιμήν της νέας ζωής», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζο Κουτσοκώστα στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον διακριτικό και συμβολικό τρόπο την εγκυμοσύνη της.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός έχει επιλέξει μέχρι σήμερα να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, όμως, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπό της.

Η Τζο Κουτσοκώστα έχει μακρά πορεία στον χώρο των media, ενώ έχει συνεργαστεί με τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχει συμμετάσχει σε ψυχαγωγικές εκπομπές. Στο τηλεοπτικό κοινό έγινε ευρύτερα γνωστή και μέσα από τη συμμετοχή της στο «I Love ΣουΚού» του ΑΝΤ1, στο πλευρό της Μπέττυς Μαγγίρα.

 

Πλέον, η δημοσιογράφος ετοιμάζεται να γνωρίσει τον πιο ξεχωριστό ρόλο της ζωής της, καθώς η οικογένειά της μεγαλώνει και η ίδια και ο Λάμπης Βέλος περιμένουν με χαρά τον ερχομό του μωρού τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΟ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit
Κόνι Μεταξά
Celebrities & Gossip Νεα
Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα πέσανε όλοι να με φάνε και αποφάσισα…»
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Ηλίας Βρεττός
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλίας Βρεττός: Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή
Nivo: «Το ''Θέλω Να Γυρίσω Στα Παλιά'' Ήταν Peak Στιγμή»
Celebrities & Gossip Νεα
Nivo: Η αναφορά στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» -Tο peak των Goin' Through
Μαρία Κορινθίου
Celebrities & Gossip Νεα
Κορινθίου: Η ανάμνηση από την 11η Σεπτεμβρίου - «Το έζησα το πανδαιμόνιο»
Συνατσάκη: Η Κόρη Της, Ολίβια, Πήγε Προνήπιο
Celebrities & Gossip Νεα
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»
Πρώτο Κουδούνι Για Τα Παιδιά Των Celebrities
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top