Μια νέα και ιδιαίτερα όμορφη σελίδα ανοίγει στη ζωή της Τζο Κουτσοκώστα, καθώς η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η ίδια επέλεξε έναν πολύ τρυφερό τρόπο για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από ασπρόμαυρα στιγμιότυπα.

Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο στην εξοχή, η Τζο Κουτσοκώστα ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, Λάμπη Βέλο, με το ζευγάρι να αποτυπώνει μέσα από τις φωτογραφίες τη χαρά για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή του.

Ξεχωριστή θέση στα στιγμιότυπα έχει και το αγαπημένο τους σκυλάκι, το οποίο σύντομα θα αποκτήσει έναν ακόμη άνθρωπο στην οικογένειά του.

«Προς τιμήν της νέας ζωής», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζο Κουτσοκώστα στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον διακριτικό και συμβολικό τρόπο την εγκυμοσύνη της.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός έχει επιλέξει μέχρι σήμερα να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, όμως, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπό της.

Η Τζο Κουτσοκώστα έχει μακρά πορεία στον χώρο των media, ενώ έχει συνεργαστεί με τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχει συμμετάσχει σε ψυχαγωγικές εκπομπές. Στο τηλεοπτικό κοινό έγινε ευρύτερα γνωστή και μέσα από τη συμμετοχή της στο «I Love ΣουΚού» του ΑΝΤ1, στο πλευρό της Μπέττυς Μαγγίρα.

Πλέον, η δημοσιογράφος ετοιμάζεται να γνωρίσει τον πιο ξεχωριστό ρόλο της ζωής της, καθώς η οικογένειά της μεγαλώνει και η ίδια και ο Λάμπης Βέλος περιμένουν με χαρά τον ερχομό του μωρού τους.