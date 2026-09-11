Άδωνις Γεωργιάδης στο Star: Έρχεται νέο πλαίσιο για τα ιατρεία «μακροζωίας»

Τι προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Όσα είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τους ελέγχους των ιατρείων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ιατρεία «μακροζωίας» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Θα συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή με συμμετοχή ιατρικών συλλόγων και πανεπιστημίων για να εξετάσει τις υπηρεσίες που επιτρέπονται.
  • Η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται μόνο σε νοσοκομεία και όχι σε απλά ιατρεία, σύμφωνα με τον υπουργό.
  • Ο Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τους ελεγκτές, αναγνωρίζοντας ότι παράνομος εξοπλισμός μπορεί να αποκρυφθεί κατά τους ελέγχους.
  • Δημιουργούνται ερωτήματα για τους επανειλημμένους ελέγχους σε ιατρεία που δεν εντόπισαν παράνομο εξοπλισμό.

Τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των ιατρείων που παρέχουν υπηρεσίες «μακροζωίας» προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην «κλινική» του Κολωνακίου.  

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Ο υπουργός αναφέρθηκε στα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τους ελέγχους τέτοιων χώρων, αλλά και στις υπηρεσίες που μπορούν νόμιμα να παρέχονται σε ένα απλό ιατρείο. 

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Όπως ανακοίνωσε, θα συσταθεί άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

«Είναι ένα πεδίο που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον δυτικό κόσμο και έχει αναπτυχθεί γρηγορότερα από τις νομοθεσίες. Θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή», είπε χαρακτηριστικά. 

Όπως εξήγησε, η επιτροπή θα εξετάσει συνολικά πώς πρέπει να λειτουργούν οι συγκεκριμένες δομές, τι υπηρεσίες επιτρέπεται να παρέχουν και υπό ποιες προϋποθέσεις. 

Άδωνις Γεωργιάδης στο Star: «Η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται μόνο στο νοσοκομείο» 

Σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για υπηρεσία που βρίσκεται σε «γκρίζα ζώνη» και γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και όχι σε απλά ιατρεία.  

«Δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πλαίσιο δυνατότητας αδειοδότησης τέτοιας θεραπευτικής διαδικασίας σε ένα απλό ιατρείο. Στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο στο νοσοκομείο», ξεκαθάρισε.  

Όπως ανέφερε, στο μέλλον θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, όμως σήμερα τέτοιο πλαίσιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. 

«Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάριν να φτιάξουμε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας αλλά τέτοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο στο νοσοκομείο», σημείωσε. 

Άδωνις Γεωργιάδης: Τι είπε για τους ελέγχους στα ιατρεία 

Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή του Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του Star Γιώργο Ευγενίδη και για τους ελέγχους που γίνονται σε τέτοια ιατρεία και στην προκειμένη περίπτωση το ιατρείο του Κολωνακίου, στο οποίο έγινε έλεγχος το 2025 και δεν εντοπίστηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.  

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να υπερασπιστεί τους ελεγκτές, επισημαίνοντας ότι ένας παράνομος εξοπλισμός μπορεί να αποκρυφθεί κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. 

«Θέλω να είμαι δίκαιος με τους ελεγκτές. Οι απατεώνες μπορεί να υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Αν μπει ο ελεγκτής και το έκρυψε, τι θα κάνει ο έλεγχος ακριβώς εκεί πέρα; Τι θα πει “δεν είσαι εσύ ελεγκτής και πας μέσα”; Λοιπόν, και αυτός έχει κρύψει τα μηχανήματα και τα βλέπεις όλα μια χαρά. Τι θα γράψεις;», σχολίασε χαρακτηριστικά.  

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το γεγονός πως είχαν πραγματοποιηθεί επανειλημμένοι έλεγχοι δημιουργεί ερωτήματα που θα πρέπει να εξεταστούν. 

«Αν υποπτεύονταν κάτι, πήγαν τρεις φορές σε τόσα χρόνια και δεν βρήκαν τίποτα. Τι να σας πω. Είναι ένα ερώτημα», ανέφερε. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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