Αποκάλυψη Star: Στο τραπέζι η επέκταση στα 12 ν.μ. νότια-δυτικά της Κρήτης

Πώς η επέκταση των χωρικών υδάτων «ακυρώνει» τη «Γαλάζια Πατρίδα»

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Πολιτικη
Στο τραπέζι η επέκταση στα 12 ν.μ. νότια-δυτικά της Κρήτης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. νότια και δυτικά της Κρήτης.
  • Η επέκταση θεωρείται αναφαίρετο δικαίωμα και θέμα κυριαρχίας για την Ελλάδα.
  • Ο φάκελος για την επέκταση είναι ώριμος, αλλά δεν αναμένονται άμεσες ανακοινώσεις.
  • Η επέκταση μπορεί να ακυρώσει το τουρκικό θεώρημα της "Γαλάζιας Πατρίδας" σε περιοχές ελληνικής κυριαρχίας.
  • Η κίνηση θα έχει υψηλό συμβολισμό και ουσία, ιδιαίτερα στα Δυτικά της Κρήτης.

Μπορεί η Ελλάδα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης στα 12 μίλια στο Αιγαίο εδώ και  δεκαετίες, όμως υπάρχει μία πληροφορία τις τελευταίες ώρες, που έχει προκαλέσει αίσθηση,  ότι δηλαδή, μπορεί η κυβέρνηση να εξαγγείλει επέκταση των 12 μιλίων στην περιοχή της Κρήτης, όπως ανέφερε στο αποκλειστικό του ρεπορτάζ ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

Τι θα σήμαινε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. νότια και δυτικά της Κρήτης

Η επέκταση των χωρικών μας υδάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμα, καθώς είναι θέμα κυριαρχίας. Όπως ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής του Star, υπάρχει μια συζήτηση μετά από την επέκταση που έγινε στο Ιόνιο προ ετών, να υπάρξει αντίστοιχη κίνηση επέκτασης από τα 6 στα 12 ν.μ. νοτίως και δυτικά της Κρήτης. 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η συμφωνία για ΑΟΖ με Ιταλία

Το σχέδιο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης

Το σχέδιο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης

Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών θέλουν τον συγκεκριμένο φάκελο να είναι ώριμος, αν και σύμφωνα με αρμόδια πηγή που μίλησε στον Γ. Ευγενίδη επισήμανε ότι δεν είναι θέμα ημερών. Θα είναι πάντως μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσίας. 

Πώς η  επέκταση στα 12 ν.μ. «ακυρώνει» το θεώρημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» 

Σε ορισμένα σημεία της Κρήτης, αυτή η επέκταση δε θα προκαλέσει εντάσεις. Στα Δυτικά όμως, προς το σημείο που εμείς έχουμε μερικώς ανακηρύξει ΑΟΖ με την Αίγυπτο το 2020, είναι προφανές ότι θα ακυρώσει στην πράξη το θεώρημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αίγυπτος: Άλλαξε τον χάρτη το Κάιρο μετά την επίσκεψη Δένδια

Η Γαλάζια Πατρίδα την οποία απειλεί να νομοθετήσει η Τουρκία

Η Γαλάζια Πατρίδα την οποία απειλεί να νομοθετήσει η Τουρκία 

Βάσει των όσων λένε οι Τούρκοι, η «Γαλάζια Πατρίδα»  που μπορεί να νομοθετηθεί τον Οκτώβριο περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και νησιά. Συνεπώς, μια νόμιμη κίνηση θα μπορούσε να διεμβολίσει μια παράνομη πράξη κατά το διεθνές δίκαιο. 

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