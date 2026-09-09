Θάνατος Μαζωνάκη: Η αστυνομία δε βρήκε τον γιατρό στο ιδιωτικό ιατρείο

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τον θάνατο του τραγουδιστή

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Νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης/ Κεντρικό Δελτίο Star (9/9/26)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος βρέθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο στην Καρνεάδου.
  • Δεν εντοπίστηκε ο γιατρός του ιατρείου και οι αστυνομικοί αποχώρησαν χωρίς να εισέλθουν στον χώρο.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι Αρχές συνομιλούν με γιατρούς και διασώστες.
  • Εξετάζονται οι συνθήκες της προγραμματισμένης θεραπείας του τραγουδιστή στο ιατρείο.
  • Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του.

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον των Αρχών να στρέφεται πλέον στα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου βρέθηκε ο τραγουδιστής λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δημοσιογράφος τoυ Star, Κατερίνα Ρίστα, άνδρες της Ασφάλειας βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχώρησε από το ιατρείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον γιατρό, ούτε να εισέλθουν στον χώρο, και τελικά αποχώρησαν.

μαζωνακης

Η έρευνα φαίνεται πως επικεντρώνεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο «Ελπίς». Άνδρες της Ασφάλειας συνομιλούν με γιατρούς και διασώστες που συμμετείχαν στην προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή, προκειμένου να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφυγε από το ιδιωτικό ιατρείο, αλλά και για όσα διαπιστώθηκαν από τους γιατρούς κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο. Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπάρχει κάποιο επιπλέον στοιχείο που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό και θα μπορούσε να βοηθήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο η πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε μεταβεί εκεί για προγραμματισμένη θεραπεία.

πεθανε μαζωνακης

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει τα επόμενα βήματα της έρευνας και εάν προκύπτει λόγος για τον σχηματισμό δικογραφίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, στο πλαίσιο της έρευνας θα μπορούσαν να ληφθούν καταθέσεις από τον γιατρό, αλλά και από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν γνώση των γεγονότων.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου Κατερίνας Ρίστα, η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να φωτιστούν περαιτέρω οι συνθήκες και τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων στιγμών του Γιώργου Μαζωνάκη και να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

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