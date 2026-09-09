To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας

Του άρεσε να απομονώνεται εκεί και να έρχεται πιο κοντά με την πίστη

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/9/2026)

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Στην Αλμυρή Κορινθίας βρίσκεται το ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη, το εξοχικό σπίτι όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεγε να περνά στιγμές ηρεμίας.

Μακριά από τη σκηνή και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα την απομόνωση, τις βόλτες και τις στιγμές περισυλλογής. Άνθρωποι που τον γνώριζαν καλά περιγράφουν έναν άνθρωπο που του άρεσε να περπατά μόνος του, να σκέφτεται και να βρίσκει καταφύγιο στην ησυχία.

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To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας

Η σχέση του με την πίστη ήταν επίσης ιδιαίτερα έντονη κι επισκεπτόταν συχνά εκκλησίες και μοναστήρια.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ζωή μακριά από τα φώτα 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει κατά το παρελθόν και επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, διατηρώντας δύο καταστήματα εστίασης στο Λουτράκι. Η Αλμυρή, ωστόσο, παρέμενε για εκείνον ένας ιδιαίτερος τόπος, συνδεδεμένος με την οικογένεια και τις πιο προσωπικές του στιγμές.

Οι κάτοικοι της περιοχής τον γνώριζαν εδώ και χρόνια. Όταν βρισκόταν στην Αλμυρή, επισκεπτόταν τους γονείς του, πήγαινε στις τοπικές ταβέρνες και απολάμβανε τη θάλασσα. Οι άνθρωποι που τον είχαν συναντήσει εκεί μιλούν για έναν ιδιαίτερα καλόψυχο άνθρωπο, αρκετά διαφορετικό από την εικόνα που παρουσίαζε πάνω στη σκηνή.

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To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας

Παρά τις δικαστικές διαμάχες που είχαν προκύψει με ορισμένα μέλη της οικογένειάς του, άνθρωποι από το περιβάλλον του αναφέρουν πως διατηρούσε επαφές με συγγενικά του πρόσωπα.

Πίσω λοιπόν από τον λαμπερό καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που για δεκαετίες τραγουδούσε μπροστά σε χιλιάδες θεατές και αγαπήθηκε από διαφορετικές γενιές, υπήρχε μια πιο ήσυχη και προσωπική πλευρά. Μια πλευρά που επέλεγε την απομόνωση, την πίστη, την οικογένεια και τις απλές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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