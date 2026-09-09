Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», βρίσκεται στην Ασφάλεια και καταθέτει.

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και οι ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στον χώρο της κλινικής, αναζητώντας ιατρικούς φακέλους, σκευάσματα, ιστορικά και στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Η κλινική στο Κολωνάκι / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Νωρίτερα το απόγευμα, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, ωστόσο, το ιατρείο ήταν κλειστό και οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να μπουν στο κτίριο.

Έρευνα πραγματοποιείται και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, ενώ καθοριστικό ρόλο για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι εξελίξεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να φωτίσουν κάθε πτυχή των τελευταίων ωρών του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Έρευνα στην κλινική / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση, η ανακοπή και η μεταφορά στο «Ελπίς»

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Το ιατρείο ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε αρχικά διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να συνεχίζει την προσπάθεια ανάνηψης καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο φέρεται να ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.

Μόλις έφτασε στο «Ελπίς», το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την επαναφορά του.

Οι προσπάθειες ανάνηψης διήρκεσαν συνολικά 55 λεπτά, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.