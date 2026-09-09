Πρεμιέρα στα σχολεία: Σχολικά είδη - Οι τιμές και οι αγορές πριν το πρώτο κουδούνι / EΡΤ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε 3 τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, «κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν».

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό των σχολείων θα εκκινήσει και η λειτουργία των τμημάτων του Ολοήμερου σύμφωνα με τις ώρες αποχώρησης που έχουν δηλώσει οι γονείς.

Τι ισχύει για το Ολοήμερο Δημοτικό

Για το σχολικό έτος 2026-27, η αποχώρηση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθορίζεται ως εξής:

14:55, με τη λήξη της 1ης ώρας της 2ης ζώνης.

15:50, με τη λήξη της 2ης ώρας της 2ης ζώνης.

17:30, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τι ισχύει για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό σύμβουλο, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των 2 εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο.

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:

α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες (προνήπια/νήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00,

β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00 και

γ) το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου που εφαρμόζεται από τις 13:00 έως τις 17:30.

Στο πλαίσιο του Προαιρετικού και του Νέου, Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρόωρης Υποδοχής από τις 7:45 μέχρι τις 8:30.