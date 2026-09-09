Μαζωνάκης: Η κόντρα με την αδερφή του και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

Ο τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς

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Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης/ βίντεο από MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης, δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής, απεβίωσε στα 54 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του προσωπικές και επαγγελματικές εντάσεις.
  • Η ρήξη με την αδερφή του, Βάσω, προήλθε από διαφωνίες στη διαχείριση μιας τουριστικής επιχείρησης, με τον τραγουδιστή να καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα.
  • Το δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα, οδηγώντας τον Μαζωνάκη σε περαιτέρω νομικές ενέργειες για οικονομικό έλεγχο.
  • Η Βάσω αιτήθηκε την εισαγωγή του Γιώργου σε ψυχιατρείο, ισχυριζόμενη ότι αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα και είναι επικίνδυνος.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδέχθηκε την ευθύνη του για την οικογενειακή κρίση, αλλά οι σχέσεις τους παρέμειναν τεταμένες.

Η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια άφησε πίσω της ένα τεράστιο κενό στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και τη σκιά μιας από τις πιο επώδυνες προσωπικές ιστορίες της εγχώριας showbiz.

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του Βάσω και Μαρία το 20-01-2014 στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ με τίτλο "Με λένε Γιώργο"

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του Βάσω και Μαρία το 20-01-2014 στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ με τίτλο "Με λένε Γιώργο"/Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, τους πλατινένιους δίσκους και την αποθέωση από το κοινό, ο μεγάλος καλλιτέχνης βίωνε και ένα  δικαστικό «εμφύλιο» με το ίδιο του το αίμα, την αδερφή του, Βάσω, η οποία ήταν για πολλά χρόνια η μάνατζέρ του και πιο συγκεκριμένα από το 2004, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε φάση ακμής.

Βάσω Μαζωνάκη, Γιώργος Μαζωνάκης και Μαρία Μαζωνάκη/ "/Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Βάσω Μαζωνάκη, Γιώργος Μαζωνάκης και Μαρία Μαζωνάκη/ "/Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η ίδια χειριζόταν όλες τις συναυλίες, τις εμφανίσεις και τα οικονομικά του μεγάλου Έλληνα ερμηνευτή.

Τον Μάιο του 2024 σοβαρές διαφωνίες γύρω από τη διαχείριση μιας τουριστικής επιχείρησης εκμετάλλευσης ακινήτων, έφερε τη ρήξη ανάμεσα στα δύο αδέρφια.

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες o Γιώργος Μαζωνάκης διαπίστωσε πως είχαν γίνει τροποποιήσεις στα εταιρικά σχήματα χωρίς την έγκρισή του, με αποτέλεσμα να μεταβιβαστεί το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών και να επιχειρηθεί η σταδιακή αποβολή του από την ίδια του την επιχείρηση. 

Τότε ο ίδιος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της εναντίον της Βάσως και τις 28 Μαΐου 2024 εκδικάστηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά η πρώτη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Το δικαστήριο όμως απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα οδηγώντας τον τραγουδιστή να πάρει άλλα μέτρα. 

Ο τραγουδιστής έστειλε και άλλα εξώδικα στην αδερφή του και ζητούσε να έχει πλήρη οικονομικό έλεγχο για τα χρήματα που όλα αυτά τα χρόνια διαχειρίζονταν η Βάσω.

Μαζωνάκης: Η κόντρα με την αδερφή του και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

Ο  δικηγόρος του τότε είχε πει, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν επιθυμούσε να φτάσουν τα πράγματα στα δικαστήρια όμως δεν είχε άλλη επιλογή.

«Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Δεν δημιούργησα εγώ την κρίση αυτή. Αν φταίω, θα ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν αισθάνομαι ένοχος. Αυτό που μάθατε είναι η αρχή. Είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Μέσα μου σαν άνθρωπος θέλω να ενώνω τα πράγματα, είμαι γεννημένος για το καλό, δεν θέλω να δημιουργώ κακές ενέργειες, κακές δυνάμεις και κακές σχέσεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπουν όρια στα πράγματα και ποιος είναι τι. Είναι πολύ στενάχωρο για εμένα, αλλά έχω φτάσει σε σημείο πολύ πιο δύσκολα. Εγώ έχω θιγεί επαγγελματικά, προσωπικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι αυτή την περίοδο, εγώ όμως πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Ουδέν κρυπτόν από τον ήλιο. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν εγώ είμαι αυτός που είναι λάθος, τότε θα βγω να ζητήσω συγγνώμη» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην εκπομπή Super Κατερίνα. 

H κόντρα ανάμεσα στα δύο αδέρφια φούντωσε περισσότερο, όταν σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η αδερφή του ήταν εκείνη που αιτήθηκε για να μπει ο τραγουδιστής στο ψυχιατρείο.

«Η αδερφή του αιτήθηκε λέγοντας ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι ο Γιώργος πάσχει από ψυχικό νόσημα κι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Όταν υπάρχει μια τέτοια καταγγελία από το ίδιο σου το οικογενειακό περιβάλλον, είναι δύσκολο για τον εισαγγελέα να αγνοήσει τον κίνδυνο και διατάσσει την προβλεπόμενη διαδικασία», είχε δηλώσει ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης στην εκπομπή Weekend Live.

Οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια δεν έγιναν ποτέ όπως ήταν πριν αν και ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη υποστήριξε ότι θεωρεί  ότι έχει 100%  μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου και πως το αίμα δεν γίνεται νερό»

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