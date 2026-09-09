Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε

Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 20:14 Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε
09.09.26 , 19:42 Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδερφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο
09.09.26 , 19:33 Στην Ασφάλεια ανατέθηκε η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
09.09.26 , 19:28 Στενά Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν
09.09.26 , 19:26 Μαζωνάκης: Δεν πρόλαβε τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας του
09.09.26 , 19:01 Γιώργος Μαζωνάκης: Από το παιδί της Νίκαιας στον «Μαζώ» της Ελλάδας
09.09.26 , 18:59 Αυτοκτονίες στην Ελλάδα: 579 θάνατοι το 2025 - Τα «σιωπηλά» σημάδια
09.09.26 , 18:57 Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του
09.09.26 , 18:54 Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
09.09.26 , 18:39 Κομισιόν: Νέοι κανόνες για Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις
09.09.26 , 18:37 Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του
09.09.26 , 18:22 Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο με την Τουρκία
09.09.26 , 18:22 Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά - Τα ωράρια σχολάσματος
09.09.26 , 18:15 Μαζωνάκης: Η κόντρα με την αδερφή του και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο
09.09.26 , 17:56 Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ»
Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε
Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς
Στην Ασφάλεια ανατέθηκε η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδερφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο
Γιώργος Μαζωνάκης: Από το παιδί της Νίκαιας στον «Μαζώ» της Ελλάδας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.09.26, 18:27
Νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης/ Κεντρικό Δελτίο Star (9/9/26)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο «Ελπίς» στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτική κλινική, όπου υπέστη ανακοπή μόλις του τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας.
  • Οι γιατροί και το προσωπικό του νοσοκομείου προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή για περισσότερα από 50 λεπτά, αλλά δεν τα κατάφεραν.
  • Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και έχει φτάσει στο νοσοκομείο για να εξετάσει τις συνθήκες του θανάτου του.
  • Η ατμόσφαιρα έξω από το νοσοκομείο είναι βεβαρημένη, με συγγενείς και φίλους να εκφράζουν τη θλίψη τους.

Σοκ προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή, ενώ εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς

Η είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026.  Κατά πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» ήταν ήδη νεκρός και οι γιατροί του νοσοκομείου παρά τις επίμονες προσπάθειες δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

πεθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Γιώργος Μαζωνάκης/ ndp

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε στο «Ελπίς» είχε στο χέρι έναν φλεβοκαθετήρα, ο οποίος σύμφωνα με ιατρικές πηγές είχε τοποθετηθεί από ιδιώτη γιατρό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν νωρίτερα, σε ιδιωτική κλινική στο κέντρο του Κολωνακίου.

ΣύμφΌπως επισήμανε η  Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 54χρονος τραγουδιστής είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης και μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, υπέστη ανακοπή. 

Αναλυτικά όσα είπε η ρεπόρτερ του Star για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - «Του έκαναν ΚΑΡΠΑ για περισσότερα από 50 λεπτά»

«Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση από ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εκεί είχε φτάσει νωρίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να υποβληθεί σε μια προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Πληροφορούμαστε, λοιπόν, πως μόλις του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Μέσα σε 5 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, έφτασε αμέσως διασώστης με μηχανή. Αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι αντίκρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ημιθανή κατάσταση. Δεν είχε σφυγμό, δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλιστα, ήταν “κάτασπρος”, όπως μου περιέγραψαν, και ξεκίνησε αμέσως να του κάνει ΚΑΡΠΑ.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο, εξοπλισμένο με πλήρωμα, που και αυτοί του έκαναν ΚΑΡΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσουν εδώ, στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

Αυτό πληροφορούμαστε. Η αντίδραση του ιδιωτικού ιατρείου ήταν πολύ άμεση, φυσικά, όμως και η αντίδραση του ΕΚΑΒ, με τον διασώστη με τη μηχανή και στη συνέχεια με το ασθενοφόρο που έφερε εδώ τον πασίγνωστο τραγουδιστή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έκαναν ΚΑΡΠΑ και αμέσως μόλις έφτασαν εδώ, καθώς ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο το οποίο εφημέρευε, όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έπεσε πάνω στον τραγουδιστή.

Πληροφορούμαστε πως του έκαναν ΚΑΡΠΑ για περισσότερα από 50 λεπτά, έτσι ώστε να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, όμως, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα στις 5:40 να διαπιστωθεί ο θάνατός του, σύμφωνα και με ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.

Η αστυνομία ασχολείται με την υπόθεση αυτή. Κλιμάκιο της αστυνομίας έφτασε και στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Είναι πολλά τα ερωτήματα που εγείρονται, και σχετικά με τη θεραπεία στην οποία υπεβλήθη ο τραγουδιστής. Όλα αυτά θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνω.

Ωστόσο, πρέπει να σου πω πως και η ατμόσφαιρα εδώ έξω από το νοσοκομείο είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένη. Υπάρχει κόσμος που βλέπει και εμάς εδώ, τα τηλεοπτικά συνεργεία μας βλέπουν στημένους και μας ρωτούν τι έχει συμβεί. Τους πληροφορούμε για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και όλοι έχουν να πουν μια καλή κουβέντα. Μας εκφράζουν τον αμέριστο σεβασμό τους προς το πρόσωπό του.

Φυσικά, πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ και οι αδελφές του. Μάλιστα, τραβούσαν τα μαλλιά τους, όπως τις είδαμε, ήταν σε τραγική κατάσταση. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί στον αδελφό τους, ότι δεν θα τον ξαναδούν.

Είναι ιδιαιτέρως βαριά η ατμόσφαιρα εδώ έξω από το νοσοκομείο και περιμένουμε πως από στιγμή σε στιγμή θα αρχίσουν να φτάνουν και καλλιτέχνες και συγγενείς και φίλοι του, προκειμένου να συμπαρασταθούν και στην οικογένεια που βρίσκεται εδώ στο νοσοκομείο.

Είναι λογικό οι άνθρωποι να θέλουν να μάθουν τι έγινε, γιατί ήταν τόσο ξαφνική η είδηση αυτή, που παγώσαμε όλοι».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Συντετριμμένη Η Αδερφή Του, Μαρία - Εικόνες
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδερφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο
Στην Ασφάλεια Ανατέθηκε Η Έρευνα Για Τον Θάνατο Του Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Στην Ασφάλεια ανατέθηκε η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Μαζωνάκης: Δεν Πρόλαβε Τη Συναυλία Για Τα 33 Χρόνια Καριέρας
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Δεν πρόλαβε τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το Βιογραφικό Του Τραγουδιστή
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Από το παιδί της Νίκαιας στον «Μαζώ» της Ελλάδας
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του
Μαζωνάκης: Η Κόντρα Με Την Αδερφή Του Βάσω
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Η κόντρα με την αδερφή του και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ»
Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top