Σοκ προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή, ενώ εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Η είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» ήταν ήδη νεκρός και οι γιατροί του νοσοκομείου παρά τις επίμονες προσπάθειες δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Γιώργος Μαζωνάκης/ ndp

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε στο «Ελπίς» είχε στο χέρι έναν φλεβοκαθετήρα, ο οποίος σύμφωνα με ιατρικές πηγές είχε τοποθετηθεί από ιδιώτη γιατρό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν νωρίτερα, σε ιδιωτική κλινική στο κέντρο του Κολωνακίου.

ΣύμφΌπως επισήμανε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 54χρονος τραγουδιστής είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης και μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, υπέστη ανακοπή.

Αναλυτικά όσα είπε η ρεπόρτερ του Star για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - «Του έκαναν ΚΑΡΠΑ για περισσότερα από 50 λεπτά»

«Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση από ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εκεί είχε φτάσει νωρίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να υποβληθεί σε μια προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Πληροφορούμαστε, λοιπόν, πως μόλις του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Μέσα σε 5 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, έφτασε αμέσως διασώστης με μηχανή. Αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι αντίκρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ημιθανή κατάσταση. Δεν είχε σφυγμό, δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλιστα, ήταν “κάτασπρος”, όπως μου περιέγραψαν, και ξεκίνησε αμέσως να του κάνει ΚΑΡΠΑ.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο, εξοπλισμένο με πλήρωμα, που και αυτοί του έκαναν ΚΑΡΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσουν εδώ, στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

Αυτό πληροφορούμαστε. Η αντίδραση του ιδιωτικού ιατρείου ήταν πολύ άμεση, φυσικά, όμως και η αντίδραση του ΕΚΑΒ, με τον διασώστη με τη μηχανή και στη συνέχεια με το ασθενοφόρο που έφερε εδώ τον πασίγνωστο τραγουδιστή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έκαναν ΚΑΡΠΑ και αμέσως μόλις έφτασαν εδώ, καθώς ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο το οποίο εφημέρευε, όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έπεσε πάνω στον τραγουδιστή.

Πληροφορούμαστε πως του έκαναν ΚΑΡΠΑ για περισσότερα από 50 λεπτά, έτσι ώστε να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, όμως, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα στις 5:40 να διαπιστωθεί ο θάνατός του, σύμφωνα και με ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.

Η αστυνομία ασχολείται με την υπόθεση αυτή. Κλιμάκιο της αστυνομίας έφτασε και στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Είναι πολλά τα ερωτήματα που εγείρονται, και σχετικά με τη θεραπεία στην οποία υπεβλήθη ο τραγουδιστής. Όλα αυτά θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνω.

Ωστόσο, πρέπει να σου πω πως και η ατμόσφαιρα εδώ έξω από το νοσοκομείο είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένη. Υπάρχει κόσμος που βλέπει και εμάς εδώ, τα τηλεοπτικά συνεργεία μας βλέπουν στημένους και μας ρωτούν τι έχει συμβεί. Τους πληροφορούμε για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και όλοι έχουν να πουν μια καλή κουβέντα. Μας εκφράζουν τον αμέριστο σεβασμό τους προς το πρόσωπό του.

Φυσικά, πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ και οι αδελφές του. Μάλιστα, τραβούσαν τα μαλλιά τους, όπως τις είδαμε, ήταν σε τραγική κατάσταση. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί στον αδελφό τους, ότι δεν θα τον ξαναδούν.

Είναι ιδιαιτέρως βαριά η ατμόσφαιρα εδώ έξω από το νοσοκομείο και περιμένουμε πως από στιγμή σε στιγμή θα αρχίσουν να φτάνουν και καλλιτέχνες και συγγενείς και φίλοι του, προκειμένου να συμπαρασταθούν και στην οικογένεια που βρίσκεται εδώ στο νοσοκομείο.

Είναι λογικό οι άνθρωποι να θέλουν να μάθουν τι έγινε, γιατί ήταν τόσο ξαφνική η είδηση αυτή, που παγώσαμε όλοι».