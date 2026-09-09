Ιδιαίτερα ενοχλημένος με φωτογραφίες που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και τον παρουσιάζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, είναι Αλκίνοος Αλμπάνης.

«Κάποιες φωτογραφίες που διακινούνται και με απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική. Είμαι πιο υγιής από ποτέ» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο ηθοποιός.



Ο Αλκίνοος εξοργίστηκε ιδιαίτερα καθώς, οι δημιουργοί των fake εικόνων εκμεταλλεύτηκαν με χυδαίο τρόπο την παλαιότερη μάχη που έδωσε ο ηθοποιός με τον καρκίνο και δημιούργησαν αυτές τις εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά “Άγρια Παιδιά”, το 2019 διαγνώστηκε με λέμφωμα και υποβλήθηκε σε ένα κύκλο χημειοθεραπειών.

«system error, files corrupted, attempting reboot», είχε γράψει τότε στο Instagram του.

O Αντίνοος Αλμπάνης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο ίδιος τότε, έναν χρόνο πριν ,στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, αποκάλυψε πως αυτή τη δυσκολία της ζωής του την πέρασε μόνος, καθώς, όπως σημείωσε, δεν ήθελε να τον λυπούνται.

«Σε πολύ μεγάλο βαθμό πέρασα μόνος μου τον καρκίνο γιατί δεν ήθελα να με λυπούνται. Η αυτολύπηση μου ήταν αρκετή για να μπαίνω σε διαδικασίες να διαχειρίζομαι και τη λύπηση στα μάτια των άλλων. Είμαστε κουρδισμένοι τους ογκολογικούς ασθενείς να τους κοιτάζουμε σαν να είναι μελλοθάνατοι. Για πολλά χρόνια την ασθένεια τον λέγαμε επάρατη νόσο. Η λέξη καρκίνος είναι ταμπού, δεν τολμάμε καν να την ξεστομίσουμε» είχε δηλώσει.

Τι είναι το λέμφωνα και ποια είναι τα συμπτώματα

Το λέμφωμα είναι ένα είδος καρκίνου και τα κύρια συμπτώματά του είναι κυρίως η διόγκωση των λεμφαδένων συνήθως στον λαιμό, τις μασχάλες ή τη βουβωνική χώρα. Άλλα συμπτώματα είναι οι έντονες εφιδρώσεις, ο ανεξήγητος πυρετός, ο βήχας, η δύσπνοια και άλλα.

Η διάγνωση γίνεται με ψηλάφηση από τον παθολόγο και αν βρεθεί ύποπτο εύρημα γίνεται βιοψία. Μετά αναλαμβάνουν ο αιματολόγος, ο ογκολόγος και ο χειρουργός.