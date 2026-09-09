Όσα είπε στο Star ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την αύξηση στις τιμές των τροφίμων / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά μπήκε ο Σεπτέμβριος, καθώς ο πληθωρισμός τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,8%, καταγράφοντας άνοδο 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο.

Οι ανατιμήσεις επηρεάζουν και βασικά είδη διατροφής, με το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η τιμή της φρατζόλας αναμένεται να αυξηθεί κατά 10 λεπτά. Η μέση τιμή στην Αττική ξεκινά σήμερα περίπου από 1,10 ευρώ και αναμένεται να φτάσει στα 1,20 ευρώ για φρατζόλα 450 γραμμαρίων.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα τρόφιμα καταγράφονται στα εξής είδη:

Μοσχάρι: +13,5%

Ψάρια αλίπαστα: +11,5%

Αρνί και κατσίκι: +11,3%

Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη: +9,6%

Άλλα βρώσιμα έλαια: +8,8%

Αυγά: +4,3%

Πουλερικά: +2,1%

Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας: +2,0%

Τυριά: +1,5%

Χοιρινό: +1,4%

Ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα: +0,9%

Θεοδωρικάκος: Μειώσεις έως 30% σε 1.740 προϊόντα – Τι είπε για τις τιμές

Για τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, αλλά και τα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μίλησε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Οι απειλές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι τεράστιες εξαιτίας των δύο πολέμων και της πρωτοφανούς αύξησης της τιμής των καυσίμων διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Αναφερόμενος στη συμφωνία κυβέρνησης, σούπερ μάρκετ και προμηθευτών, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών.

Όπως είπε, οι μειώσεις αφορούν 1.740 κωδικούς προϊόντων, με τις τιμές να έχουν μειωθεί από 5% έως 30%, ενώ ο μέσος όρος των μειώσεων διαμορφώνεται περίπου στο 9%-9,5%.

«Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο, γύρω στο 9-9,5% σε 1.740 κωδικούς», υπογράμμισε.

Όπως είπε, η πρωτοβουλία θα διαρκέσει από δύο έως τέσσερις μήνες, ενώ μετά το πρώτο δίμηνο υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν και νέοι κωδικοί.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό έχει μειώσει κατά περίπου 40 ευρώ το κόστος των αγορών του από το σούπερ μάρκετ.

Τι απάντησε για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Ο κ. Θεοδωρικάκος απέρριψε την κριτική ότι η κατάργηση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους οδήγησε σε ανατιμήσεις.

«Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων. Τυπικά το ελέγξαμε και όσοι το παραβίασαν είχαν φάει άσχημα πρόστιμα. Και πιστέψτε με ότι τα πρόστιμα πεινάνε, πονάνε τους πάντες. Και επίσης ότι τα πρόστιμα εισπράττονται», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, το πλαφόν αποφασίστηκε να καταργηθεί όταν άρχισε να ομαλοποιείται η κατάσταση στην αγορά.

«Όμως όταν τον Ιούνιο ξεκίνησε μια ομαλοποίηση της κατάστασης, αποφασίσαμε ότι πρέπει να μπει τέλος στο πλαφόν γιατί δεν υπάρχει μια κανονική οικονομία η οποία να μπορεί να δουλεύει συνεχώς με πλαφόν», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στη συνέχεια υπήρξε συμφωνία για τη διατήρηση σταθερών τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

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