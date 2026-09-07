«Σπίτι μου III» για ηλικίες έως 55 ετών: Πώς χρηματοδοτούνται

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου III» ύψους 2 δισ. ευρώ για ηλικίες έως 55 ετών.
  • Διευρυμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
  • Σημαντική ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής.
  • Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στο πακέτο.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει στη συνέχιση των δημοσίων επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημαντική ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου III» ύψους 2 δισ. ευρώ με διευρυμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνει το πακέτο που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της σημερινής εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσίων επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει την επενδυτική δυναμική και μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου του Ταμείου Ανάκαμψης.

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