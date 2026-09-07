Σημαντική ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου III» ύψους 2 δισ. ευρώ με διευρυμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνει το πακέτο που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της σημερινής εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσίων επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει την επενδυτική δυναμική και μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου του Ταμείου Ανάκαμψης.

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