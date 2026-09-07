Στη βορειοδυτική Ιταλία φορτίζουν μπαταρίες αυτήν την περίοδο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές χαλάρωσης.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο, αποκαλύπτοντας την κρουαζιέρα που πραγματοποίησαν στην εντυπωσιακή Ιταλική Ριβιέρα. Συγκεκριμένα, το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στη γραφική Σάντα Μαργκερίτα Λίγκουρε.

Στα πρώτα πλάνα, η κάμερα κινείται πάνω στο ξύλινο κατάστρωμα καταγράφοντας το απέραντο γαλάζιο, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνονται τα πόδια των δυο τους, καθώς κάθονται δίπλα-δίπλα και απολαμβάνουν τη θαλασσινή διαδρομή.

Η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει στο ιστιοπλοϊκό με ιταλική φινέτσα

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου πόζαρε μόνη της στο ιστιοπλοϊκό, παραδίδοντας μαθήματα στυλ με λευκό μαγιό και ψηλόμεσο παντελόνι σε εκρού απόχρωση. «At sea, the Italian way» (δηλαδή «Στη θάλασσα, με τον ιταλικό τρόπο»), έγραψε πάνω στη φωτογραφία της, προσθέτοντας την ιταλική σημαία, ενώ συνόδευσε τις εικόνες με την αντίστοιχη μουσική υπόκρουση.

Το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του και όπως είναι φυσικό πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με τα ταξίδια να έχουν την τιμητική τους και τους προορισμούς να διαδέχονται ο ένας τον άλλον!