Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα

Μια όμορφη μέρα στη θάλασσα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.26 , 17:00 Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!
07.09.26 , 16:47 Κακοκαιρία Daniel: 18 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους
07.09.26 , 16:36 Τροχαίο Πύργος: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες- ΙΧ διέσχισε κάθετα την Εθνική
07.09.26 , 16:02 «Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο
07.09.26 , 16:00 Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος
07.09.26 , 15:43 Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
07.09.26 , 15:36 Τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και πώς λειτουργεί
07.09.26 , 15:32 H εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ - Τι αλλάζει σε μισθούς και συντάξεις
07.09.26 , 15:23 H Starland επιστρέφει ανανεωμένη με νέες σειρές
07.09.26 , 15:22 Φινλανδία: Νεαρός κατηγορείται για κακοποίηση 361 παιδιών μέσω social media
07.09.26 , 15:18 Ελληνοτουρκικά: Συνεχίζει να προκαλεί η Άκγυρα, σε ένα θερμό φθινόπωρο
07.09.26 , 15:17 Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
07.09.26 , 15:01 Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου
07.09.26 , 14:51 Αναπάντητα τα ερωτήματα για την υπόθεση του εγκλήματος της Κυψέλης
07.09.26 , 14:38 Εκλογές Σαξονίας: Τι σηματοδοτεί η κατακόρυφη άνοδος του AfD;
Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία
ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
Στάνκογλου για χωρισμό : «Είμαι με τα παιδιά τις μισές μέρες της βδομάδας»
Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Στη γραφική Σάντα Μαργκερίτα Λίγκουρε με τον Μπρούνο Τσερέλα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν διακοπές στην Ιταλική Ριβιέρα.
  • Το ζευγάρι βρίσκεται στη Σάντα Μαργκερίτα Λίγκουρε, όπου πραγματοποιούν κρουαζιέρα.
  • Η Οικονομάκου δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από τη θαλασσινή τους διαδρομή.
  • Φορά λευκό μαγιό και εκρού παντελόνι, προβάλλοντας στυλ και κομψότητα.
  • Το ζευγάρι βιώνει ευτυχισμένες στιγμές με πολλά ταξίδια και εξερευνήσεις.

Στη βορειοδυτική Ιταλία φορτίζουν μπαταρίες αυτήν την περίοδο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές χαλάρωσης.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο, αποκαλύπτοντας την κρουαζιέρα που πραγματοποίησαν στην εντυπωσιακή Ιταλική Ριβιέρα. Συγκεκριμένα, το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στη γραφική Σάντα Μαργκερίτα Λίγκουρε.

Αθηνά Οικονομάκου: Το νοσταλγικό throwback από τον γάμο της στην Πάρο

Στα πρώτα πλάνα, η κάμερα κινείται πάνω στο ξύλινο κατάστρωμα καταγράφοντας το απέραντο γαλάζιο, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνονται τα πόδια των δυο τους, καθώς κάθονται δίπλα-δίπλα και απολαμβάνουν τη θαλασσινή διαδρομή.

Η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει στο ιστιοπλοϊκό με ιταλική φινέτσα

Η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει στο ιστιοπλοϊκό με ιταλική φινέτσα

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου πόζαρε μόνη της στο ιστιοπλοϊκό, παραδίδοντας μαθήματα στυλ με λευκό μαγιό και ψηλόμεσο παντελόνι σε εκρού απόχρωση. «At sea, the Italian way» (δηλαδή «Στη θάλασσα, με τον ιταλικό τρόπο»), έγραψε πάνω στη φωτογραφία της, προσθέτοντας την ιταλική σημαία, ενώ συνόδευσε τις εικόνες με την αντίστοιχη μουσική υπόκρουση.

Αθηνά Οικονομάκου: Οι... hot αναρτήσεις της με animal print μπικίνι!

Το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του και όπως είναι φυσικό πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με τα ταξίδια να έχουν την τιμητική τους και τους προορισμούς να διαδέχονται ο ένας τον άλλον!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Νοσοκομείο Η Γιούλικα Σκαφιδά
Celebrities & Gossip Νεα
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στα Κουφονήσια
Στάνκογλου: « Με την πρώην σύζυγο έχουμε συνεπιμέλεια»
Celebrities & Gossip Νεα
Στάνκογλου για χωρισμό : «Είμαι με τα παιδιά τις μισές μέρες της βδομάδας»
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζαρί: Οι χαλαρές στιγμές με τα παιδιά της & το φιλί στον σύζυγό της
Κατερίνα Γερονικολού
Celebrities & Gossip Νεα
Γερονικολού: Η έκπληξη επί σκηνής του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά της
Κέιτι Χολμς: Tα Ακροβατικά Μέσα Στο Σκάφος
Celebrities & Gossip Νεα
Τα «ακροβατικά» της Κέιτι Χολμς μπροστά στα μάτια του συντρόφου της
Αντώνης Ρέμος:
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Χαμός με τη σκηνή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη
Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Τραγούδησε στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά
Αναστασία
Celebrities & Gossip Νεα
Η Αναστασία έγινε νονά και συγκινήθηκε: Βάφτισε τον γιο της αδελφής της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top