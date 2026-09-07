Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας.

Φωτογραφίες evima.gr

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής μέσω 112 που τους καλεί για εκκένωση της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Βίντεο από το πύρινο μέτωπο στην Εύβοια / eviaonline.gr