Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας.
Φωτογραφίες evima.gr
Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής μέσω 112 που τους καλεί για εκκένωση της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.