Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού

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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια, συγκεκριμένα στην περιοχή Μακρυκάπα.
  • Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Συμβάλλουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας. 

Φωτιά τώρα στην Εύβοια

Φωτογραφίες evima.gr

Πυρκαγιά στην Εύβοια

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής μέσω 112 που τους καλεί για εκκένωση της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά.

 

 

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Βίντεο από το πύρινο μέτωπο στην Εύβοια / eviaonline.gr

 

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