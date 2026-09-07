Κόνιτσα: Φωτιά στην Τραπεζίτσα για 8η μέρα – 112 και μάχη

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, με το πύρινο μέτωπο στην Τραπεζίτσα να καίει για 8η συνεχόμενη ημέρα. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς έχει επεκταθεί σε πυκνό δάσος και σε εξαιρετικά δύσβατο ανάγλυφο.

Με το πρώτο φως της Δευτέρας, τα εναέρια μέσα μπήκαν εκ νέου στη μάχη, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και της ημέρας. Η δυσκολία πρόσβασης στη χαράδρα του Αώου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους πυροσβέστες.

Η φωτιά έχει ήδη κάψει μεγάλη έκταση δασικής βλάστησης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει αναζωπυρώσεις. Το μέτωπο έχει διασπαστεί σε περισσότερες ενεργές ζώνες, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον συντονισμό της επιχείρησης. Δορυφορικές καταγραφές που παρουσιάστηκαν την Κυριακή έδειξαν δεκάδες θερμά σημεία στις πλαγιές της Τραπεζίτσας.

Φωτιά Κόνιτσα: 170 πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα στο μέτωπο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ.

Στο πεδίο επιχειρούν ακόμη 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ εννέα ομάδες Δασοκομάντος συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Σημαντική είναι και η συνδρομή 30 εθελοντών από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς, καθώς και μελών του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου για την επιτήρηση του μετώπου και την καλύτερη επιχειρησιακή εικόνα, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν επίσης με μηχάνημα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Για όγδοη μέρα μαίνεται η μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Κόνιτσα

Από αέρος επιχειρούν κατά διαστήματα αεροσκάφη και ελικόπτερα, με τις ρίψεις να διακόπτονται μετά τη δύση του ηλίου και να επαναλαμβάνονται το πρωί. Η μορφολογία της περιοχής και οι χαράδρες περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες προσέγγισης των επίγειων δυνάμεων.

Φωτιά Κόνιτσα: Νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους

Το βράδυ της Κυριακής εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της Κόνιτσας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Νωρίτερα είχαν δοθεί οδηγίες για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους, καθώς οι καπνοί κατευθύνονταν προς την περιοχή.

Ο Δήμος Κόνιτσας έχει καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς και να μην σταθμεύουν οχήματα σε στενούς δρόμους, ώστε να παραμένουν ελεύθερες οι δίοδοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών.

Φωτιά Κόνιτσα: «Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω του δύσβατου εδάφους, της πυκνής δασικής βλάστησης και της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Με το πρώτο φως της μέρας απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κόνιτσα

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό, ενώ η αλλαγή της φοράς των ανέμων και οι αναζωπυρώσεις έχουν επηρεάσει την εξέλιξή της.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με βασικό στόχο να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την προσέγγιση των φλογών προς τον οικισμό της Κόνιτσας. Η μάχη στην Τραπεζίτσα συνεχίζεται.