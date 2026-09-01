Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο; Ο Σεπτέμβριος είναι ένας από τους πιο ιδανικούς μήνες για εξορμήσεις, αφού η θάλασσα είναι ζεστή, ο περισσότερος κόσμος έχει επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ και οι τιμές σε διαμονή είναι πιο οικονομικές.

Πόλη, νησί ή χωριό, ό,τι και εάν επιλέξετε, το σίγουρο είναι ότι τον Σεπτέμβριο θα απολαύσετε και θα ανακαλύψετε με την ησυχία σας εντυπωσιακούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθείτε!

Το τέλειο road trip για εσάς που θέλετε να μπέιτε στο αυτοκίνητό σας και να κάνετε διακοπές σε ένα μαγευτικό μέρος. Η Μάνη έχει αμέτρητα μέρη για να εξερευνήσετε, από χωριά, αξιοθέατα, ονειρικές παραλίες έως παραθαλάσσιους οικισμούς, τα οποία τον Σεπτέμβριο «φανερώνουν» γεναιόδωρα όλα τα μυστικά τους.

Καρδαμύλη, Στούπα, Αρεόπολη, Λιμένι, Σπήλαια Διρού, χωριό Βάθεια, Ακρωτήρι Ταίναρο, Γερολιμένας... είναι κάποιες υπέροχες προτάσεις για διακοπές μετά τον Αύγουστο, που θα ευχαριστήσουν και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη.

Όσον αφορά στις παραλίες: Ανακαλύψτες τους κρυμμένους θησαυρούς Φονέα, Λιμένι και Άμπελο θα κάνετε τις πιο ονειρικές βουτιές σε γαλαζοπράσινα, πεντακάθαρα νερά.

Πώς θα πάτε στην Μάνη

Δυτική/Μεσσηνιακή Μάνη (Καρδαμύλη, Στούπα): Ακολουθήστε την Εθνική Oδό Αθηνών - Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας.Από την Καλαμάτα, συνεχίστε προς Καρδαμύλη (περίπου 45 λεπτά διαδρομή με στροφές). Η συνολική διαδρομή από την Αθήνα διαρκεί περίπου 3,5 με 4 ώρες.

Ανατολική/Λακωνική Μάνη (Αρεόπολη, Γύθειο, Λιμένι):Ακολουθήστε τον δρόμο προς Σπάρτη και από εκεί κατευθυνθείτε προς Γύθειο και Αρεόπολη. Η συνολική διαδρομή από την Αθήνα μέχρι την Αρεόπολη διαρκεί περίπου 3,5 με 4 ώρες.

Κυπαρίσσι Λακωνίας

Αναζητάτε έναν καλά κρυμμένο καταπράσινο παραθαλάσσιο προορισμό, για διακοπές τον Σεπτέμβριο, με σκοπό να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ηρεμία και την ασύλληπτη φύση που τον περιβάλλει;

Χτισμένο κάπου ανάμεσα στο Λεωνίδιο και τη Μονεμβασιά, με λευκά σπίτια και πολύχρωμα πορτοπαράθυρα, το χωριό Κυπαρίσσι, σε 2 ώρες απόσταση από τη Σπάρτη, περιμένει υπομονετικά να σας αποκαλύψει τα μυστικά του!

Το γραφικό αυτό χωριό βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, και είναι ιδανική πρόταση εάν ψάχνετε κάτι πιο εναλλακτικό, πέρα από τη Μάνη, το Γύθειο και τη Μονεμβασιά.

Αποτελείτε από τρεις οικισμούς, τη Βρύση, την Παραλία και τη Μητρόπολη, ενώ οι παραλίες που θα συναντήσετε σε αυτό το μαγικό τόπο θα σας «κόψουν» την ανάσα! .Στον οικισμό της Παραλίας βρίσκονται δύο παραλίες. Η Μικρή και η Μεγάλη Άμμος δεν είναι αυτό που λέει το όνομα τους, καθώς και οι δύο είναι βοτσαλωτές παραλίες. Τα νερά τους είναι πεντακάθαρα, είναι σχετικά ρηχές και δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από το κύμα.

Σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το χωριό είναι η παραλία της Αγίας Κυριακής με τον εκπληκτικό βυθό (πάρτε μάσκα μαζί σας, θα μας θυμηθείτε..!) και τα ζεστά κρυστάλλινα νερά. Επιπρόσθετα, στην ευρύτερη περιοχή και σε απόσταση 20 χιλιομέτρων βρίσκεται η πασίγνωστη παραλία του Φωκιανού, μία από τις ομορφότερες της Πελοποννήσου.

Τέλος, εάν είστε fan της εξερεύνησης με σκάφος, τότε οπωσδήποτε να οργανώσετε μία βόλτα στον εντυπωσιακό ορμίσκο Δρύμισκο, στο μαγευτικό κλειστό ακρογιάλι της Βλυχάδας και στο απόμερο Μπαλογκέρι.

Πώς θα πάτε στο Κυπαρίσσι Λακωνίας

Εάν είστε λάτρεις του βουνού, τότε απολαύστε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο ποτάμι, οι οποίες θα σας ανταμείψουν και με το παραπάνω. Τα Τζουμέρκα αποτελούν την ιδιανική πρόταση για όσους θέλουν να περάσουν πιο εναλλακτικές καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πανέμορφοι 65 οικισμοί των Τζουμέρκων περιμένουν να τους ανακαλύψετε! Θαυμάστε τα πέτρινα αρχοντικά διώροφα και τριώροφα αρχοντικά, με τις τοξωτές εισόδους στις αυλές και τις πέτρινες βρύσες που συνθέτουν το σκηνικό του χωριού Συρράκο, ενώ σας προτείνουμε να δείτε οπωδήποτε από κοντά τη Μονή Κηπίνας, το Σπήλαιο Ανεμότρυπα, το Ρέμα Μαρκς, τους Διπλούς Καταρράκτες Σούδας, τον Καταρράκτη Κλίφκη, το μοναστήρι Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι και φυσικά τον Αχελώο και τον Άραχθο.

Πώς θα πάτε στα Τζουμέρκα

Μέσω Άρτας: Ακολουθείτε την Ιόνια Οδό μέχρι την Άρτα. Από εκεί, συνεχίζετε προς Ροδαυγή, περνάτε τη Γέφυρα της Πλάκας και ανηφορίζετε για Πράμαντα και τα χωριά των Κεντρικών/Βορείων Τζουμέρκων. Η διαδρομή από Άρτα για Πράμαντα διαρκεί περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά.

Μέσω Ιωαννίνων: Συνεχίζετε στην Ιόνια Οδό και την Εγνατία Οδό μέχρι τα Ιωάννινα. Από τα Ιωάννινα, τα Τζουμέρκα (π.χ. Συρράκο, Καλαρρύτες, Πράμαντα) απέχουν περίπου 1 ώρα οδήγησης.

Εάν στη λίστα σας για τις διακοπές του Σεπτεμβρίου είναι κάποιο νησί, τότε σας προτείνουμε να κάνετε μία εξόρμηση στο «νησί των Καπετανέων», όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, το οποίο σας περιμένει να το ανακαλύψετε και να μαγευτείτε από τη γοητεία του.

Πρόκειται για έναν προορισμό που θα αγαπήσετε με την πρώτη ματιά, ενώ βρίσκεται μόνο 2 ώρες μακριά από την Αθήνα! Ο λόγος για την Άνδρο, η οποία συνδυάζει εξαιρετικά διακοπές σε βουνό και θάλασσα!

Η Άνδρος θα σας προσφέρει τις απόλυτες χαλαρωτικές διακοπές, ειδικά τον Σεπτέμβριο. Εξερευνήστε τη χώρα του νησιού, η οποία φημίζεται για την ομορφιά και τη γραφική της εικόνα, ενώ οι βόλτες στα χωριά θα σας γοητεύσουν.

Must see είναι ο Πύργος του Αγίου Πέτρου, οι πηγές λιονταριών στους Μένιτες, τα ερείπια του ενετικού κάστρου, ο Φάρος Τουρλίτης και πολλά ακόμα. Φυσικά, και οι παραλίες του νησιού είναι υπέροχες, με κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά. Κάποιες που προτείνουμε ανεπιφύλακτα είναι οι: Βιτάλι, Zorkos, Αγίου Πέτρου, Αchla, Της Γριάς το Πήδημα, Φελλός, Κολώνα και Βλυχάδα.

Πώς θα πάτε στην Άνδρο

Στην Άνδρο θα πάτε αποκλειστικά με πλοίο από το λιμάνι της Ραφήνας στην Αττική.

Διακοπές τον Σεπτέμβριο στη Σύρο; Γιατί όχι; Η Σύρος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κυκλαδίτικα νησιά, γνωστό για τις μοναδικές αντιθέσεις του. Στον τόπο αυτό θα δείτε να «παντρεύονται» μαγικά και μοναδικά το κλασικό με το παραδοσιακό στοιχείο, ενώ η κοσμοπολίτικη αύρα της Ερμούπολης κερδίζει και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη.

Στη νότια πλευρά του νησιού θα συναντήσετε τιο πιο όμορφες παραλίες, όπου θα αντικρίσετε παραδεισένιους αμμώδεις κολπίσκους, οι οποίοι θα σας εντυπωσιάσουν με την άγρια ομορφιά τους και τα κρυστάλινα γαλαζοπράσινα νερά.

Κάποιες από αυτές τις πιο γνωστές παραλίες είναι η Βάρη, την οποία προτιμούν και λατρεύουν οι οικογένειες, ο Μέγας Γυαλός, μία παραλία χωρίς υποδομές, αλλά με πολλά δέντρα που προσφέρουν απλόχερα τη σκιά τους και οι Αγκαθωπές, μία οργανωμένη παραλία, με χρυσαφένια άμμο και ρηχά νερά, η οποία προσφέρει όλες τις ανέσεις στους λουόμενους.

Όμως, η εξερεύνηση δεν σταματά ποτέ όσον αφορά στη Σύρο, αφού συνεχίζοντας θα βρείτε και άλλες παραλίες, όπως την Ποσειδωνία, το Φοίνικα, κ.ά., οι οποίες θα δώσουν ξεχωριστή νότα στις διακοπές σας.

Πώς θα πάτε στη Σύρο

Στη Σύρο μπορείτε να ταξιδέψετε με κάποιο πλοίο από τον Πειραιά ή τη Ραφήνα. Η διαδρομή από τον Πειραιά στη Σύρο διαρκεί περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά με συμβατικό πλοίο, ενώ με ταχύπλοο διαρκεί περίπου 2 ώρες.

Μία τέλεια πρόταση για εξόρμηση τον Σεπτέμβριο αποτελεί το Ναύπλιο, ένας από τους πιο επισκέψιμους προορισμούς στην Ελλάδα. Περπατήστε στην εντυπωσιακή παλιά πόλη και θαυμάστε από κοντά τα αξιοθέατα της, ανεβείτε στο Παλαμήδι, επισκεφθείτε το Μπούρτζι και επισκεφθείτε τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας.

Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια, θαυμάστε τα πολύχρωμα κτίρια με την πλούσια Ιστορία και χαλαρώστε στη θέα της θάλασσας. Γευτείτε τις γαστρονομικές προτάσεις του τόπου και γυρίστε την πόλη με ηλεκτρικό ποδήλατο, ανακαλύπτοντας τα κρυφά σοκάκια του Ναυπλίου.

Αν θέλετε να απολαύσετε μερικές τελευταίες βουτιές υπάρχει η επιλογή του Τολό, ενώ για μια γρήγορη βουτιά δίπλα στην πόλη, πηγαίνετε στην Αρβανιτιά. Τέλος, εάν επιθυμείτε να κάνετε το μπάνιο σας σε μεγαλύτερες παραλίες με αμμουδιά, επιλέξτε τις Καραθώνα και Κονδύλι.

Πώς θα πάτε στο Ναύπλιο

Στο Ναύπλιο μπορείτε να πάτε οδικώς, ακολουθώντας την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (145 χλµ.). Εναλλακτικά, µε ΚΤΕΛ.