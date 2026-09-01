Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα

Οι φωτογραφίες της από το Σαιν Τροπέ και το Μόντε Κάρλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 10:21 Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
01.09.26 , 10:13 Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
01.09.26 , 10:13 Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
01.09.26 , 10:00 Ο Σεπτέμβριος ήρθε: φτιάξτε hot dog με σπιτικό ψωμάκι και κρέμα τυριών
01.09.26 , 09:59 Τούπακ Σακούρ: Ο «Keffe D» ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ
01.09.26 , 09:58 Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι καλύτεροι προορισμοί για εξορμήσεις
01.09.26 , 09:50 Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα
01.09.26 , 09:49 Times Square: 49χρονη μαχαίρωσε δύο ανθρώπους - Νεκρή από πυρά αστυνομικών
01.09.26 , 09:18 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν μαζί «Πιο Καλή η Μοναξιά»
01.09.26 , 09:13 «ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής
01.09.26 , 09:03 1 Σεπτεμβρίου 1939: H έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
01.09.26 , 09:02 Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της
01.09.26 , 09:00 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
01.09.26 , 08:47 Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
01.09.26 , 08:38 Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: Τα βίντεο στο instagram από το ταξίδι της στη Γαλλική Ριβιέρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τις Σεϋχέλλες, σειρά είχε η Γαλλική Ριβιέρα για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Μαρία Αντωνά: Οι νέες εξωτικές φωτογραφίες από τις Σεϋχέλλες

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε δύο carousel φωτογραφιών με στιγμιότυπα από το εξωτικό Saint- Tropez στη Γαλλία αλλά και την πιο διάσημη συνοικία - θέρετρο πολυτελείας στο Πριγκιπάτο του Μονακό, το Μόντε Κάρλο.

Αντωνά: Το άλμπουμ από το ταξίδι στο Saint- Tropez

 

«Αντίο, Αύγουστε. Κρατώ το φως σου και συνεχίζω… ☀️🌊🩵Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε τόπο που γνώρισα, για κάθε εικόνα που κράτησαν τα μάτια μου και για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της από το Saint Tropez, που δημοσίευσε στο Instagram πριν από λίγες ώρες.

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Λιάγκας - Αντωνά: Η ίδια φωτογραφία από το ίδιο μέρος στη Γαλλική Ριβιέρα

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Σπάνια δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες τους στα social media. Σε αυτό το ταξίδι όμως, «πρόδωσε» το ότι ήταν μαζί το πανομοιότυπο στιγμιότυπο που δημοσίευσαν από το Σαιντ - Τροπέ.

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Στο instastory του ο Γιώργος Λιάγκας έχει βάλει ως τοποθεσία «Cannes La Croisette», τη διασημότερη παραλιακή λεωφόρο - πεζόδρομο στις Κάννες, τη λεωφόρο Κρουαζέτ.

Γιώργος Λιάγκας: Το στιγμιτότυπο που δημοσίευσε από το ταξίδι στη γαλλική ριβιέρα/ instagram

Γιώργος Λιάγκας: Το στιγμιτότυπο που δημοσίευσε από το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα/ instagram

Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στο Μόντε Κάρλο 

Οι φωτογραφίες της Μαρίας Αντωνά από το Μόντε Κάρλο συνοδεύονται από ένα emoji καρδιά.

Σε αυτές τη βλέπουμε να ποζάρει με φόντο το διάσημο Καζίνο του Μόντε Κάρλο, αλλά και να απαθανατίζει από ψηλά τον όρμο του όρμου της πόλης Villefranche-sur-Mer στη Γαλλία, που βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στη Νίκαια και το Μονακό. 

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Σε άλλο στιγμιότυπο, έχει φωτογραφήσει την είσοδο του πολυτελούς ξενοδοχείου Hôtel Hermitage Monte-Carlo στο Μονακό.

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Το φετινό καλοκαίρι για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα συνδέθηκε με συνεχείς μετακινήσεις και κοινό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Το ζευγάρι πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών του μαζί, αρχικά σε ελληνικά νησιά και στη συνέχεια στο εξωτερικό. Προηγήθηκαν διακοπές στις Κυκλάδες, με στάσεις στην Τήνο και τη Μύκονο, αλλά και ταξίδι στις εξωτικές Σεϋχέλλες στις αρχές Αυγούστου. Πριν επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και φύγει ο Αύγουστος, επέλεξαν ένα ταξίδι στην ατμοσφαρική Γαλλική Ριβιέρα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
 |
ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
 |
ΣΑΙΝΤ- ΤΡΟΠΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοντιζάς: Φωτογραφίες Από Τις Οικογενειακές Διακοπές
Celebrities & Gossip Νεα
Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν Mαζί Στο Αυτοκίνητο
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν μαζί «Πιο Καλή η Μοναξιά»
Δέσποινα Μοιραράκη: To καλοκαίρι της πριν την έναρξη του Cash or Trash
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της
Κορομηλά: «Δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
Celebrities & Gossip Νεα
Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους
Celebrities & Gossip Νεα
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Σπυροπούλου: Οικογενειακές Διακοπές Στη Ρόδο
Celebrities & Gossip Νεα
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στον τόπο καταγωγής της
Κλέλια Ανδριολάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο απολογισμός και η αλήθεια για τους φίλους της
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ποζάρει στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη
Ελεονώρα Μελέτη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεονώρα Μελέτη: Η θερμή αγκαλιά της κόρης της πριν πετάξει για Βρυξέλλες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top