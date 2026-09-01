Μαρία Αντωνά: Τα βίντεο στο instagram από το ταξίδι της στη Γαλλική Ριβιέρα

Μετά τις Σεϋχέλλες, σειρά είχε η Γαλλική Ριβιέρα για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε δύο carousel φωτογραφιών με στιγμιότυπα από το εξωτικό Saint- Tropez στη Γαλλία αλλά και την πιο διάσημη συνοικία - θέρετρο πολυτελείας στο Πριγκιπάτο του Μονακό, το Μόντε Κάρλο.

Αντωνά: Το άλμπουμ από το ταξίδι στο Saint- Tropez

«Αντίο, Αύγουστε. Κρατώ το φως σου και συνεχίζω… ☀️🌊🩵Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε τόπο που γνώρισα, για κάθε εικόνα που κράτησαν τα μάτια μου και για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της από το Saint Tropez, που δημοσίευσε στο Instagram πριν από λίγες ώρες.

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Λιάγκας - Αντωνά: Η ίδια φωτογραφία από το ίδιο μέρος στη Γαλλική Ριβιέρα

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Σπάνια δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες τους στα social media. Σε αυτό το ταξίδι όμως, «πρόδωσε» το ότι ήταν μαζί το πανομοιότυπο στιγμιότυπο που δημοσίευσαν από το Σαιντ - Τροπέ.

Μαρία Αντωνά: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στο Σαιντ Τροπέ/ instagram

Στο instastory του ο Γιώργος Λιάγκας έχει βάλει ως τοποθεσία «Cannes La Croisette», τη διασημότερη παραλιακή λεωφόρο - πεζόδρομο στις Κάννες, τη λεωφόρο Κρουαζέτ.

Γιώργος Λιάγκας: Το στιγμιτότυπο που δημοσίευσε από το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα/ instagram

Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στο Μόντε Κάρλο

Οι φωτογραφίες της Μαρίας Αντωνά από το Μόντε Κάρλο συνοδεύονται από ένα emoji καρδιά.

Σε αυτές τη βλέπουμε να ποζάρει με φόντο το διάσημο Καζίνο του Μόντε Κάρλο, αλλά και να απαθανατίζει από ψηλά τον όρμο του όρμου της πόλης Villefranche-sur-Mer στη Γαλλία, που βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στη Νίκαια και το Μονακό.

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Σε άλλο στιγμιότυπο, έχει φωτογραφήσει την είσοδο του πολυτελούς ξενοδοχείου Hôtel Hermitage Monte-Carlo στο Μονακό.

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Το φετινό καλοκαίρι για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα συνδέθηκε με συνεχείς μετακινήσεις και κοινό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Μαρία Αντωνά: Φωτογραφία από το ταξίδι της στο Μόντε Κάρλο/ instagram

Το ζευγάρι πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών του μαζί, αρχικά σε ελληνικά νησιά και στη συνέχεια στο εξωτερικό. Προηγήθηκαν διακοπές στις Κυκλάδες, με στάσεις στην Τήνο και τη Μύκονο, αλλά και ταξίδι στις εξωτικές Σεϋχέλλες στις αρχές Αυγούστου. Πριν επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και φύγει ο Αύγουστος, επέλεξαν ένα ταξίδι στην ατμοσφαρική Γαλλική Ριβιέρα.