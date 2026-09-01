Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 1/9

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα τα ξημερώματα.
  • Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δύο μοτοσικλετών, που στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
  • Τα θύματα περιλαμβάνουν έναν 51χρονο άνδρα και δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων είναι 27 ετών.
  • Οι τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
  • Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και εξετάζει όλα τα στοιχεία.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Αρμένη Βραΐλα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Στη συνέχεια, οι μηχανές κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

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Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό με ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένας 51χρονος άνδρας, καθώς και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων ήταν 27 ετών.

Το σημείο μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό τραγωδίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση του περιστατικού και τη συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν στην πλήρη διερεύνησή του.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το δυστύχημα και ποια ήταν η πορεία των δύο μοτοσικλετών πριν από τη σύγκρουση.

 

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