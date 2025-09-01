Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου και Οσίου Συμεών του Στυλίτου.

Ο Αμμούν ήταν διάκονος στην Αδριανούπολη της Θράκης και δάσκαλος των 40 παρθένων και ασκητριών

Στις αρχές του 4ου αιώνα, ο Αμμούν συνελήφθη με τις μαθήτριές του από τον ειδωλολάτρη άρχοντα της πόλης Βαύδο, όταν αυτός δεν κατόρθωσε να κλονίσει την πίστη τους, παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια. Κατόπιν αυτού, τους παρέπεμψε στον ηγεμόνα της περιοχής Λικίνιο, ο οποίος τους καταδίκασε σε θάνατο.

Ο Αμμούν και 8 από τις μαθήτριές του αποκεφαλίστηκαν, 10 ρίχτηκαν στην πυρά, 10 θανατώθηκαν με ξίφος στο στόμα και την καρδιά, 6 εξαναγκάστηκαν να καταπιούν πυρακτωμένους βώλους και οι υπόλοιπες 6 μαχαιρώθηκαν. Σύμφωνα με άλλη συναξαρική παράδοση, ο Αμμούν πέθανε από πυρακτωμένη περικεφαλαία, την οποία αναγκάστηκε να φορέσει.

Η μνήμη του Αμμούν και των 40 παρθένων τιμάται από την εκκλησία την 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής*

Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *

Μαντώ

Αθηνά

Ακριβή

Αντιγόνη, Γόνη

Ασπασία

Αφροδίτη, Φρέγια

Διώνη, Διόνη

Δωδώνη

Ελπινίκη

Ερασμία

Ερατώ, Τέτη

Ευτέρπη

Θάλεια

Θεανώ

Θεονύμφη

Καλλιρόη, Καλλιρρόη

Καλλίστη

Κλειώ

Κλεονίκη

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Κοραλία

Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού

Ράλλης

Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα*

Μαργαρίτης *

Μαριάνθη

Μελπομένη, Μέλπω

Μόσχω, Μοσχούλα

Ουρανία, Ράνια *

Πανδώρα

Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα

Πολύμνια

Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ

Σαπφώ

Τερψιχόρη

Χάιδω, Χαϊδευτός

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *

Ιησούς

Μελέτιος, Μελέτης*

Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος*

Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

Ισμήνη

Πολυτίμη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:54 και θα δύσει στις 19:56. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 02 λεπτά.

Σελήνη 7.5 ημερών