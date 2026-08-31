Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής και ληστείας άνδρα έξω από το σπίτι του

Τον πυροβόλησαν όταν κατάφερε να ξεφύγει

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Το ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star για τα δύο περιστατικά σε Αργυρούπολη και Άγιο Δημήτριο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Αργυρούπολη, 46χρονος κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής και ληστείας από τέσσερα άτομα έξω από το σπίτι του.
  • Οι δράστες προσπάθησαν να τον βάλουν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον πυροβόλησαν στον ώμο.
  • Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.
  • Στον Άγιο Δημήτριο, ζευγάρι ηλικιωμένων εξαπατήθηκε από επιτήδειους που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Οι δράστες συνελήφθησαν από την ομάδα ΔΙΑΣ και βρέθηκαν στην κατοχή τους χρήματα και κοσμήματα.

Ένα σοβαρό περιστατικό ερευνούν οι Αρχές στην Αργυρούπολη, με έναν 46χρονο να καταγγέλλει απόπειρα αρπαγής και ληστείας έξω από το σπίτι του. 

Σύμφωνα με την καταγγελία του άνδρα, τέσσερα άτομα προσπάθησαν να τον αρπάξουν και να τον βάλουν με τη βία σε αυτοκίνητο, έξω από το σπίτι του, στην οδό Γραβιάς. Ο ίδιος κατάφερε να τους ξεφύγει, με τους δράστες να τον πυροβόλησαν στον ώμο.

Μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Άγιος Δημήτριος: Ζευγάρι θύμα απατεώνων που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Με το γνωστό πρόσχημα της επιδιόρθωσης διαρροής ρεύματος, επιτήδειοι εξαπάτησαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον Άγιο Δημήτριο.

Οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπεισαν το ζευγάρι να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι, δήθεν για να μην κινδυνεύσουν από ηλεκτροπληξία.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πέταξε από το σπίτι όσα χρήματα και χρυσαφικά είχε στην κατοχή της.

Ο ένας από τους δύο κακοποιούς, μόλις πήρε τη σακούλα με τα χρήματα, βγήκε στον κεντρικό δρόμο για να συναντήσει τον συνεργάτη του. Ένας γείτονας, όμως, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και έτρεξε προς το αυτοκίνητο.

Οι δράστες ήταν τρεις, νεαρής ηλικίας. Η ομάδα ΔΙΑΣ τους καταδίωξε και κατάφερε να τους συλλάβει στο Μαρούσι.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις χρυσές αλυσίδες, 660 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

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