ΚΤΕΟ: Μαζικές διασταυρώσεις και πρόστιμο 400 ευρώ

Ποιοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κινδυνεύουν

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Πηγή: φωτογραφία Intime News
ΚΤΕΟ: Πρόστιμα στους "ξεχασιάρηδες" (βίντεο αρχείου Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ξεκινά ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, με πρόστιμο 400 ευρώ.
  • Οι έλεγχοι εστιάζουν σε οχήματα που έχουν λήξει οι προθεσμίες ΚΤΕΟ και σε περιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων.
  • Εξαιρούνται από τον έλεγχο τα νέα οχήματα που δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας.
  • Από το 2026 έχουν σταλεί 300.000 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.
  • Οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν την ημερομηνία λήξης του επόμενου ΚΤΕΟ για να αποφύγουν πρόστιμα.

Νέο κύμα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για έλεγχο των οχημάτων από  ΚΤΕΟ δρομολογεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο στόχαστρο βρίσκονται οχήματα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από τεχνικό έλεγχο. Η διαδικασία αφορά διασταυρώσεις στοιχείων από τις βάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και, όπου εντοπίζεται παράβαση, το πρόστιμο φτάνει τα 400 ευρώ.

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Οι έλεγχοι έρχονται μετά τις αντίστοιχες σαρωτικές διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Αυτή τη φορά, το βάρος πέφτει στα δεδομένα των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου, ώστε να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες που δεν τήρησαν την προθεσμία για ΚΤΕΟ.

Πώς θα γίνονται οι διασταυρώσεις για το ΚΤΕΟ

Ο μηχανισμός ελέγχου στηρίζεται στην καταχωρισμένη ημερομηνία επόμενου ΚΤΕΟ που εμφανίζεται στα πληροφοριακά συστήματα. Εξετάζονται τα οχήματα που είχαν αποτέλεσμα Επιτυχής ή Δευτερεύουσες Ελλείψεις, όταν η προθεσμία για τον επόμενο έλεγχο έχει λήξει για διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας από την ημερομηνία αναφοράς.

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Ξεχωριστή αντιμετώπιση προβλέπεται για τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν καταγραφεί σοβαρές ελλείψεις, καθώς εκεί ελέγχεται αν έχει περάσει η προθεσμία επανελέγχου. Για τα οχήματα με επικίνδυνες ελλείψεις ισχύει άμεση απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ παραμένουν εκτός νόμιμης κυκλοφορίας μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες, χωρίς πρόβλεψη πρόσθετου χρονικού περιθωρίου.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από τον έλεγχο

Η έλλειψη δελτίου ΚΤΕΟ δεν σημαίνει αυτομάτως παράβαση σε κάθε περίπτωση. Εξαιρούνται τα καινούργια οχήματα που δεν έχουν ακόμη φτάσει στο χρονικό σημείο του πρώτου υποχρεωτικού ελέγχου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επιβατικά Ι.Χ., ελαφρά φορτηγά, καθώς και συγκεκριμένα δίκυκλα και τρίκυκλα, τα οποία υποχρεούνται να περάσουν για πρώτη φορά από ΚΤΕΟ με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Στον υπολογισμό αυτό προστίθεται και περιθώριο μίας επιπλέον εβδομάδας.

Το ίδιο καθεστώς εφαρμόζεται και στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, η τετραετία δεν υπολογίζεται από την εισαγωγή στην Ελλάδα, αλλά από την ημερομηνία της πρώτης διεθνούς ταξινόμησης.

Τι ισχύει για ενστάσεις, ειδοποιητήρια και πρόστιμα

Από τις αρχές του 2026 έχουν ήδη αποσταλεί περίπου 300.000 ειδοποιητήρια που αφορούν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα. Οι τελευταίες πράξεις επιβολής εκδόθηκαν τον περασμένο Ιούλιο και αφορούσαν παραβάσεις με ημερομηνία αναφοράς τη 10η Μαρτίου 2026.

Το ψηφιακό σύστημα αξιολόγησης, με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης, ολοκληρώνει τον έλεγχο κάθε υπόθεσης σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Με βάση τα ίδια στοιχεία, απορρίπτεται το 90% των ενστάσεων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσφυγές κρίνονται αβάσιμες.

Συνήθως, οι ιδιοκτήτες επικαλούνται ότι ασφάλισαν το όχημα ή κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας μετά τον χρόνο της επίσημης διασταύρωσης, γεγονός που δεν αναιρεί την παράβαση κατά την ημερομηνία ελέγχου. Η ενημέρωση για πρόστιμα και προθεσμίες γίνεται μέσω της πλατφόρμας oximata.gov.gr.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, το κρίσιμο στοιχείο είναι η ημερομηνία λήξης του επόμενου τεχνικού ελέγχου που έχει καταγραφεί στο σύστημα. Αν αυτή έχει παρέλθει πέραν της μίας εβδομάδας, το όχημα μπορεί να ενταχθεί στη διασταύρωση και να ακολουθήσει πράξη επιβολής προστίμου.

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Οι έλεγχοι αφορούν ποιος ελέγχει, τι ελέγχει, πού αντλούνται τα στοιχεία, πότε ενεργοποιείται η παράβαση και γιατί επιβάλλεται το πρόστιμο: η ΓΓΠΣΨΔ πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, εξετάζει την τήρηση του εμπρόθεσμου ΚΤΕΟ, αντλεί δεδομένα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενεργοποιεί τις κυρώσεις όταν έχει λήξει η σχετική προθεσμία και προχωρά στη διαδικασία για την εφαρμογή της υποχρεωτικής νομοθεσίας οδικής ασφάλειας.
 

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