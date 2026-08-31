Tι είχε πει ο Στράτος Τζώρτζογλου για τον γιο του σε προηγούμενη συνέντευξή του/ βίντεο από MEGA

Ευτυχισμένες στιγμές στη Σαντορίνη περνάει ο Στράτος Τζώρτζογλου μαζί με τον γιο του Αλκιβιάδη. «Δεν αφήνω την ζωή να περάσει και να χαθεί- γεύομαι την κάθε στιγμή της - γλυκεια ή πικρή- με όλο μου το είναι - αγαπώντας και θαυμάζοντας … με τον γιο μου Αλκιβιάδη @alkis.nyc … σε αξέχαστες στιγμές καλοκαιριού» έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ που δημοσίευσε.

Πατέρας και γιος επέλεξαν το εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων στο νότιο Αιγαίο στο οποίο μπορεί να δει κανείς ένα από τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα.

Ο ηθοποιός ο οποίος έχει παίξει σε αρκετές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές «Το Σημάδι του Έρωτα», « Ιδιαιτέρα για Κλάματα», «Η Ζωή της Άλλης» και «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», έχει βρει στο πρόσωπο του γιου του και έναν πολύ καλό φίλο.

Τώρα που ο Αλκιβιάδης που είναι πλέον 29 ετών, οι δύο άνδρες μπορούν να κάνουν μαζί πολλά πράγματα. Οι δυο τους έκαναν βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού, βρέθηκαν στα κατακόκκινα ηφαιστειακά βράχια κοντά στο Ακρωτήρι, έκαναν μπάνια στα καταπράσινα νερά του νησιού και απόλαυσαν φάβα Σαντορίνης.

Αλκιβιάδης και Στράτος έχουν μία πολύ στενή σχέση παρόλο που ο Άλκης τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται μόνιμα στις ΗΠΑ ως σκηνοθέτης και παραγωγός.

Ο Στράτος στις περισσότερες συνεντεύξεις του έχει αποκαλύψει τη μεγάλη αδυναμία που τρέφει στον γιο του.Μάλιστα λίγο πριν πάνε στη Σαντορίνη, πατέρας και γιος πέρασαν μαζί λίγο χρόνο στη Νέα Υόρκη.

Ο ηθοποιός τότε είχε δημοσιεύσει και μία φωτογραφία τους στη λεζάντα της οποίας και έγραψε.

«Με τον γιο μου @alkis.nyc …Στην Νέα Υόρκη …. ξαπλωμένοι σε έναν από τους δρόμους της … κάνοντας όνειρα για το μέλλον και όντας ευτυχισμένοι χωρίς λόγο … νιώθοντας τέλεια «έτσι γιατί έτσι»- μόνο γιατί μας ένωνε η αγάπη και ο ενθουσιασμός για την ζωή».

