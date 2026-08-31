Αλέξης Γεωργούλης: Η βραδινή έξοδος με τη Μαρία Σολωμού -Χόρεψαν αγκαλιά

Το χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε η ηθοποιός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σολωμού και ο Αλέξης Γεωργούλης διασκέδασαν μαζί τη νύχτα της 30ης Αυγούστου για τη γιορτή του ηθοποιού.
  • Οι δύο ηθοποιοί έχουν στενή φιλία πάνω από 25 χρόνια, με παρελθόν ως ζευγάρι.
  • Μοιράστηκαν στιγμές χαράς και χορού, με χιουμοριστικά βίντεο στα social media.
  • Η φιλία τους έχει αντέξει στον χρόνο και είναι εμφανής η οικειότητα μεταξύ τους.

Μια όμορφη βραδιά γεμάτη χαμόγελα, χορό και καλή διάθεση πέρασαν η Μαρία Σολωμού και ο Αλέξης Γεωργούλης, το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου, με αφορμή τη γιορτή του ηθοποιού.

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Οι δύο ηθοποιοί, που συνδέονται εδώ και πολλά χρόνια με μια στενή φιλία, έκαναν μαζί μία νυχτερινή έξοδο και διασκέδασαν με την παρέα τους. Μάλιστα, όπως φαίνεται και από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στα social media, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν από το βράδυ αυτό, ήταν και ο χορός τους μέσα στον κόσμο.

Το χιουμοριστικό βίντεο πριν από τη βραδινή έξοδο

Λίγο πριν από τη νυχτερινή τους έξοδο, η Μαρία Σολωμού είχε μοιραστεί ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο με τον Αλέξη Γεωργούλη. Η ηθοποιός ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή του φίλου και συναδέλφου της, σχολιάζοντας με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο το κράνος, ενώ στη συνέχεια του ευχήθηκε δημόσια για τη γιορτή του.

Αλέξης Γεωργούλης: Η βραδινή έξοδος με τη Μαρία Σολωμού -Χόρεψαν αγκαλιά

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίζονται και είναι κοντά για περισσότερα από 25 χρόνια, έχοντας μοιραστεί τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές στιγμές. Μάλιστα, στο παρελθόν έχουν αποκαλύψει ότι υπήρξαν και ζευγάρι για ένα διάστημα, πριν η σχέση τους εξελιχθεί σε μια πολύ δυνατή φιλία που έχει αντέξει στον χρόνο.

Σήμερα, η Μαρία Σολωμού και ο Αλέξης Γεωργούλης παραμένουν δύο πολύ καλοί φίλοι, με την άνεση και την οικειότητα που έχουν μεταξύ τους να είναι εμφανείς κάθε φορά που βρίσκονται μαζί.

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ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
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ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
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