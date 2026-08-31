Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε δυναμικό comeback στο γυμναστήριο. Η γνωστή παρουσιάστρια, αφού απόλαυσε στο έπακρο τις καλοκαιρινές της διακοπές στα νησιά, επέστρεψε στην Αθήνα και τη ρουτίνα της. Στο καθημερινό της πρόγραμμα έχει πια θέση και η προπόνηση, παρόλο που τη θεωρεί... κόλαση!

Τα τελευταία δύο χρόνια, με πολλή προσπάθεια, κατάφερε να χάσει πολλά κιλά και παράλληλα μπήκε σε πρόγραμμα γυμναστικής. Πλέον έχε χτίσει ένα πραγματικά εντυπωσιακό κορμί. Όπως έχει πει η ίδια άλλωστε, ήταν μια προσωπική της ανάγκη και είναι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερε. Και φυσικά, δε θέλει να ξεφύγει πάλι και να «γκρεμίσει» ό,τι έχτισε. Έτσι όχι μόνο συνεχίζει να προσέχει τη διατροφή της, αλλά πλέον γυμνάζεται συστηματικά πηγαίνοντας μάλιστα στο ίδιο γυμναστήριο με τον κολλητό και κουμπάρο της Παύλο Σταματόπουλο, ο οποίο γυμνάζεται πολύ εδώ και χρόνια.

«Επιστροφή στην κόλαση»

«Επιστροφή στην κόλαση» έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram από το γυμναστήριο. Η παρουσιάστρια φαίνεται κουρασμένη, αλλά το κορμί της μάλλον την έχει ανταμείψει!