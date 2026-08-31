Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»

Η παρουσιάστρια έκανε δυναμικό comeback στην προπόνησή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στο γυμναστήριο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
  • Έχει χάσει πολλά κιλά τα τελευταία δύο χρόνια και έχει χτίσει εντυπωσιακό κορμί.
  • Η γυμναστική είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς της, αν και την αποκαλεί "κόλαση".
  • Γυμνάζεται στο ίδιο γυμναστήριο με τον κολλητό της Παύλο Σταματόπουλο.
  • Είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τη φυσική της κατάσταση και να μην επιστρέψει σε παλιές συνήθειες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε δυναμικό comeback στο γυμναστήριο. Η γνωστή παρουσιάστρια, αφού απόλαυσε στο έπακρο τις καλοκαιρινές της διακοπές στα νησιά, επέστρεψε στην Αθήνα και τη ρουτίνα της. Στο καθημερινό της πρόγραμμα έχει πια θέση και η προπόνηση, παρόλο που τη θεωρεί... κόλαση!

Τα τελευταία δύο χρόνια, με πολλή προσπάθεια, κατάφερε να χάσει πολλά κιλά και παράλληλα μπήκε σε πρόγραμμα γυμναστικής. Πλέον έχε χτίσει ένα πραγματικά εντυπωσιακό κορμί. Όπως έχει πει η ίδια άλλωστε, ήταν μια προσωπική της ανάγκη και είναι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερε. Και φυσικά, δε θέλει να ξεφύγει πάλι και να «γκρεμίσει» ό,τι έχτισε. Έτσι όχι μόνο συνεχίζει να προσέχει τη διατροφή της, αλλά πλέον γυμνάζεται συστηματικά πηγαίνοντας μάλιστα στο ίδιο γυμναστήριο με τον κολλητό και κουμπάρο της Παύλο Σταματόπουλο, ο οποίο γυμνάζεται πολύ εδώ και χρόνια.

 

«Επιστροφή στην κόλαση»

«Επιστροφή στην κόλαση» έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram από το γυμναστήριο. Η παρουσιάστρια φαίνεται κουρασμένη, αλλά το κορμί της μάλλον την έχει ανταμείψει!

Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»

Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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