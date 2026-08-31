Νεπάλ: Εκατοντάδες σοροί σε μαζικούς τάφους – Δύσκολη η ταυτοποίησή τους

Στους 781 οι νεκροί

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Rajesh Kumar Singh)
Νεπάλ: Εκατοντάδες Σοροί Σε Μαζικούς Τάφους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και αγνοούμενους.
  • Σοροί θυμάτων παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στις περιοχές των Ιμαλαΐων.
  • Αρχές άνοιξαν μαζικούς τάφους στο Ντεβγκάτ, περίπου 200 χιλιόμετρα από τις πληγείσες κοιλάδες.
  • Δυσκολία στην ταυτοποίηση των σορών λόγω των συνθηκών.
  • Η καταστροφή σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, με εκτεταμένες ζημιές.

Οι σοροί των θυμάτων παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών, οι οποίες έπληξαν τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένες περιοχές των Ιμαλαΐων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Στις πεδινές περιοχές, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τις κοιλάδες της Ρασούβα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής την περασμένη Τετάρτη, οι Αρχές έχουν ανοίξει εκατοντάδες τάφους σε δασική έκταση στο Ντεβγκάτ, στην περιοχή Τσιτβάν. 

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