Νεπάλ: Εκατοντάδες Σοροί Σε Μαζικούς Τάφους

Οι σοροί των θυμάτων παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών, οι οποίες έπληξαν τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένες περιοχές των Ιμαλαΐων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Στις πεδινές περιοχές, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τις κοιλάδες της Ρασούβα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής την περασμένη Τετάρτη, οι Αρχές έχουν ανοίξει εκατοντάδες τάφους σε δασική έκταση στο Ντεβγκάτ, στην περιοχή Τσιτβάν.

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