Τουλάχιστον έξι νεκροί στο ναυάγιο του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για αγνοουμένους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουλάχιστον έξι νεκροί από ναυάγιο καταμαράν ανοιχτά της Κερύνειας.
  • Το πλοίο μετέφερε 267 άτομα, 172 διασώθηκαν, 89 αγνοούνται.
  • Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη, τα αίτια του ναυαγίου άγνωστα.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει βοήθεια μέσω ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την επιχείρηση διάσωσης.
  • Ο Κύπριος πρόεδρος ζήτησε επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για συντονισμό.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από την ανατροπή πλοίου στα ανοιχτά της Κερύνειας, σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς των τοπικών αρχών του ψευδοκράτους.

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Όπως ανέφερε στο CNN Türk ο αποκαλούμενος ως «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, το καταμαράν μετέφερε 267 άτομα, διασώθηκαν 172 άτομα, έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη 89 ατόμων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα.

Η εφημερίδα Kibris ανέφερε ότι στο πλοίο, το οποίο ήταν καταμαράν, άρχισε να μπαίνει νερό περίπου τέσσερα μίλια από τις ακτές. 

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) επικοινώνησε με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Κύπριος πρόεδρος, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.


 

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