Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, ήχησε το 112

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Φωτιά Σε Δασική Έκταση Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού την Κυριακή 30/8, γύρω στις 17:00.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Εκδόθηκε μήνυμα του 112 για προειδοποίηση των κατοίκων της περιοχής, που είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Ο Δήμος Ωρωπού παρέχει υποστήριξη με υδροφόρες.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή (30/8) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στον Ωρωπό περίπου στις 17:00 και κινητοποιήθηκε άμεσα.

Για το έργο της κατάσβεσης έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 17:22 εκδόθηκε μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Περισσότερα σε λίγο....

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