Φωτιά Σε Δασική Έκταση Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή (30/8) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στον Ωρωπό περίπου στις 17:00 και κινητοποιήθηκε άμεσα.
Για το έργο της κατάσβεσης έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026
Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Στις 17:22 εκδόθηκε μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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