Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Η ψυχή που αγάπησα και ερωτεύτηκα είναι μαζί μας»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.
  • Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, και η 14χρονη κόρη τους παρευρέθηκαν στην τελετή.
  • Στον επικήδειο, η Κατερίνα εξέφρασε τη θλίψη της και την αγάπη της για τον Δημήτρη, λέγοντας ότι η ψυχή του είναι μαζί τους.
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε σε ηλικία 57 ετών, μετά από σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο Φοίβος και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, στις 12:00 σήμερα το μεσημέρι. Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, έφτασε στον ναό μαζί με τη 14χρονη κόρη τους, νωρίς το πρωί. 

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα: H σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη/ Eurokinissi

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα: H σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη/ Eurokinissi ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη θλίψη, το πένθος και τη συναισθηματική της φόρτιση κατά την έξοδό της από την εκκλησία. Από τα πρώτα πρόσωπα της οικογένειας που έφτασαν από το πρωί στον ναό ήταν και η αδελφή του τραγουδιστή.

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα: H σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη/ Eurokinissi

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα: H σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη/ Eurokinissi ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Η ψυχή που αγάπησα και είναι η μισή μου ζωή είναι μαζί μας»

Συγκίνηση προκάλεσαν στους παρευρισκόμενους τα λόγια της συζύγου του, στον επικήδειο. Ξεκίνησε μιλώντας για ένα αστείο που της έκανε ο ίδιος σχετικά με τη φωνή της και συνέχισε λέγοντας πως τον νιώθει κοντά της. Στη συνέχεια, τον ευχαρίστησε για το παιδί τους και που ήταν εκείνη η τυχερή να ζήσει κοντά του ευτυχισμένη.

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, γελούσε με τη φωνή μου και με ανάγκασε να πιάσω μικρόφωνο. Ο ίδιος με άφησε σωματικά, αλλά ακόμη είναι εδώ. Από εκεί φύγαμε μαζί. Έσβησε και είναι μαζί μου. Είμαι σίγουρη.

Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας.

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ».

Ο τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, έπειτα από οξύ έμφραγμα.

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή

Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Φοίβος, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Σάντρα Βουτσά, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

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