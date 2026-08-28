Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή

Πλήθος καλλιτεχνών στην εξόδιο ακολουθία στον Ι.Ν Αγίας Ελεούσας

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 28.08.26, 12:01
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ βίντεο ΣΚΑΪ

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Το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα λένε αυτή την ώρα η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του δημοφιλούς τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 57 ετών, την Τρίτη 25 Αυγούστου. 

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τον αποχαιρετήσει, ενώ πολλά είναι και τα συλλυπητήρια στεφάνια που έχουν αποστείλει γνωστά πρόσωπα, όπως ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόλγου, ο Νίκος Κοκλώνης αλλά και το Σωματείο Ελλήνων τραγουδιστών. 

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

Kηδεία Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

Συγκινημένοι απαθανατίστηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας ο Στέλιος Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Διονύσης Σχοινάς και ο Γιώργος Λεμπέσης που ήταν στενοί φίλοι με τον Δημήτρη Κόκοτα. Εκεί ήταν και ο Χάρης Βαρθακούρης με τη σύζυγό του, Αντελίνα, η Σάντρα Βουτσά, ο Φοίβος και ο Νίκος Βουρλιώτης. 

Στέλιος Διονυσίου - Γρηγόρης Μπιθικώτσης στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Στέλιος Διονυσίου - Γρηγόρης Μπιθικώτσης στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

O Διονύσης Σχοινάς στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

O Διονύσης Σχοινάς στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

O Γιώργος Λεμπέσης και ο Στέλιος Διονυσίου στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

O Γιώργος Λεμπέσης και ο Στέλιος Διονυσίου στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

Η Σάντρα Βουτσά στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ NDP

Η Σάντρα Βουτσά στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ NDP

O Xάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/  ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

O Xάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/  ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

O Φοίβος στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

O Φοίβος στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

O Γιώργος Θεοφάνους στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

O Γιώργος Θεοφάνους στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

O Νίκος Βουρλιώτης στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

O Νίκος Βουρλιώτης στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ NDP

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ NDP

Τρύφωνας Σαμαράς και Νίκος Κοκλώνης στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

Τρύφωνας Σαμαράς και Νίκος Κοκλώνης στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα/ ΙΝΤΙΜΕ Xαλκιόπουλος Νίκος

Μέσα στον ναό είχαν τοποθετηθεί στεφάνια προς τιμήν του τραγουδιστή, ενώ στην είσοδο υπήρχε επίσης κουτί δωρεών για τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή

Η ταφή του θα γίνει στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα στις πρόβες του J2US στο οποίο συμμετείχε, στις 28 Μαρτίου του 2024. Έκτοτε νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και έδινε σκληρή μάχη για την υγεία του.

Η σύζυγός του ήταν στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα και δεν πέρασε μέρα που να μην τον επισκεφθεί. 

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«Ήταν μία ριψοκίνδυνη κατάσταση μέσα στην Εντατική. Δεν μπορούσε να περάσει μία ημέρα και να μην τον δω. Δεν μπορούσα να διανοηθώ πως δεν θα πήγαινα μία ημέρα στο νοσοκομείο. Όταν αγαπάς, δεν υπάρχει η λέξη θυσία»,  εξομολογήθηκε στην εκπομπή Live news, μια μέρα μετά τον θάνατό του, η Κατερίνα Πετράκη. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί μια κόρη, 15 ετών σήμερα. 

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