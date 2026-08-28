Μία αποκαλυπτική φωτογραφία μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ με τους followers της, ρίχνοντας το Instagram από τους εκατομμύρια ακολούθους της, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, ότι και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές, μπορούν να αποκτήσουν τη λάμψη μιας κανονικής φωτογράφισης.

Αυτή τη φορά, η 57χρονη λατίνα σταρ αποφάσισε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να εργάζεται από το σπίτι, αλλά όχι στο γραφείο, αλλά μέσα στην... μπανιέρα της! Μία μία αρκετά διαφορετική εκδοχή από αυτή που έχουμε στο μυαλό μας ως… τηλεργασία.

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει γυμνή μέσα σε μία εντυπωσιακή μπανιέρα, έχοντας μπροστά της το λαπ τοπ της και δείχνοντας απόλυτα συγκεντρωμένη σε όσα διαβάζει στην οθόνη.

Στη λεζάντα της δημοσίευσή της έγραψε: «Το σημερινό γραφείο 🫧».

Η φωτογραφία της τραγουδίστριας και ηθοποιού έκανε πολύ σύντομα το γύρο του διαδικτύου, αποσπώντας αμέτρητα σχόλια από τους θαυμαστές της.