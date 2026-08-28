Τζένιφερ Λόπεζ: Δουλεύει από το σπίτι, με γραφείο... την μπανιέρα της!

Η αποκαλυπτική φωτογραφία που μοιράστηκε η Λατίνα σταρ στα social media

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Πρώτη Δημοσίευση: 28.08.26, 11:28
Τζένιφερ Λόπεζ: Γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της στην... μπανιέρα / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε φωτογραφία που δείχνει να εργάζεται από την μπανιέρα της.
  • Η 57χρονη σταρ δημοσίευσε την εικόνα στο Instagram, αποδεικνύοντας ότι οι καθημερινές στιγμές μπορούν να είναι εντυπωσιακές.
  • Στη φωτογραφία, ποζάρει γυμνή με το λαπ τοπ της, δείχνοντας συγκέντρωση στη δουλειά της.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει: «Το σημερινό γραφείο 🫧».
  • Η δημοσίευση προκάλεσε έντονη αντίδραση και σχόλια από τους θαυμαστές της.

Μία αποκαλυπτική φωτογραφία μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ με τους followers της, ρίχνοντας το Instagram από τους εκατομμύρια ακολούθους της, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, ότι και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές, μπορούν να αποκτήσουν τη λάμψη μιας κανονικής φωτογράφισης.

Τζένιφερ Λόπεζ: Γενέθλια για τη Λατίνα σταρ - Τα πόσα έκλεισε;

Αυτή τη φορά, η 57χρονη λατίνα σταρ αποφάσισε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να εργάζεται από το σπίτι, αλλά όχι στο γραφείο, αλλά μέσα στην... μπανιέρα της! Μία μία αρκετά διαφορετική εκδοχή από αυτή που έχουμε στο μυαλό μας ως… τηλεργασία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει γυμνή μέσα σε μία εντυπωσιακή μπανιέρα, έχοντας μπροστά της το λαπ τοπ της και δείχνοντας απόλυτα συγκεντρωμένη σε όσα διαβάζει στην οθόνη.

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Στη λεζάντα της δημοσίευσή της έγραψε: «Το σημερινό γραφείο 🫧».

Η φωτογραφία της τραγουδίστριας και ηθοποιού έκανε πολύ σύντομα το γύρο του διαδικτύου, αποσπώντας αμέτρητα σχόλια από τους θαυμαστές της. 

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