Αθηνά Οικονομάκου: Η selfie με την JLo που έβαλε... φωτιά στο Instagram

«Τσιμπήστε με», σχολίασε με χιούμορ η ηθοποιός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε selfie με την Jennifer Lopez στο Παρίσι, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Instagram.
  • Η συνάντησή τους έγινε στο fashion show Υψηλής Ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη.
  • Η JLo έχει φορέσει πολλές δημιουργίες της Κριθαριώτη σε δημόσιες εμφανίσεις.
  • Η Οικονομάκου φόρεσε mini couture φόρεμα της Κριθαριώτη και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της.
  • Η φωτογραφία έγινε viral με πολλά likes και σχόλια.

Η Αθηνά Οικονομάκου έβαλε φωτιά στο Instagram με την πρόσφατη φωτογραφία της, στην οποία απεικονίζεται με τη Jennifer Lopez στο Παρίσι.

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Αφορμή για τη συνάντησή τους στάθηκε το εντυπωσιακό fashion show Υψηλής Ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη, στο οποίο έδωσαν το «παρών».

Οι δύο κυρίες πόζαραν μαζί, με την ηθοποιό κι επιχειρηματία να ανεβάζει τη selfie τους στο προφίλ της, σχολιάζοντας με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Τσιμπήστε με».

Το εν λόγω στιγμιότυπο έγινε από την πρώτη στιγμή viral στο διαδίκτυο, με τα likes και τα σχολία να πέφτουν «βροχή».

Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Jennifer Lopez 

Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Jennifer Lopez

Η παρουσία της Jennifer Lopez στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού η Λατίνα σταρ έχει φορέσει πολλές φορές δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας σε συναυλίες και δημόσιες εμφανίσεις της.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν, η JLo είχε επισκεφθεί το ατελιέ της σχεδιάστριας στη γαλλική πρωτεύουσα για private fitting, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή τους σχέση.

Από την πλευρά της, η Αθηνά Οικονομάκου απόλαυσε τη λαμπερή βραδιά μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

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Η ηθοποιός επέλεξε ένα mini couture sequin φόρεμα Celia Kritharioti με μακριά μανίκια, το οποίο συνδύασε με lace-up metallic sandals, ενώ ο σύζυγός της εμφανίστηκε με κομψό pinstripe κοστούμι.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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JENNIFER LOPEZ
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ΣΙΛΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
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