Οικονομάκου – Τσερέλα: Αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο τους συγκινούν

«Υπάρχουν στιγμές που αξίζει να τις ζεις χίλιες φορές»

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Το νέο βίντεο από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα γεμάτο αδημοσίευτες στιγμές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από τις προετοιμασίες, τους όρκους αγάπης και το γλέντι.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε τα συναισθήματά της για την ημέρα, χαρακτηρίζοντας την ως γεμάτη αγάπη και χαρά.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού.
  • Το σκηνικό του γάμου περιγράφεται ως κινηματογραφικό και ειδυλλιακό.

Η Αθηνά Οικονομάκου χάρισε στους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα ματιά στην πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, δημοσιεύοντας ένα κινηματογραφικό βίντεο από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, που μέχρι σήμερα δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας.

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Οικονομάκου – Τσερέλα: Αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο τους συγκινούν

Το βίντεο συγκεντρώνει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του ζευγαριού, από τις προετοιμασίες λίγο πριν από την τελετή μέχρι τις συγκινητικές ματιές, τις αγκαλιές, τα χαμόγελα και το γλέντι που ακολούθησε. Η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, με κάθε πλάνο να αποτυπώνει τη χαρά και τη συγκίνηση που έζησαν δίπλα στους αγαπημένους τους ανθρώπους.

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Οικονομάκου – Τσερέλα: Αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο τους συγκινούν

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχουν οι όρκοι αγάπης, οι αυθόρμητες στιγμές του ζευγαριού, αλλά και το ειδυλλιακό σκηνικό, που έκανε τον γάμο να μοιάζει βγαλμένος από κινηματογραφική παραγωγή.

Την ανάρτηση συνόδευσε και ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, μέσα από το οποίο η ηθοποιός περιέγραψε τα συναισθήματά της για εκείνη την ημέρα.

Οικονομάκου – Τσερέλα: Αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο τους συγκινούν

«Υπάρχουν στιγμές που αξίζει να τις ζεις χίλιες φορές… και αυτή θα είναι για πάντα μία από αυτές. Μια ημέρα γεμάτη αγάπη, δάκρυα χαράς, γέλια και όλους τους ανθρώπους που σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Μια ημέρα που θα κουβαλάμε στις καρδιές μας για όλη μας τη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οικονομάκου – Τσερέλα: Αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο τους συγκινούν

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημοσίευση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και ευχές, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να σχολιάζουν πόσο ατμοσφαιρικό και συγκινητικό είναι το βίντεο, το οποίο αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο τις αναμνήσεις από τον παραμυθένιο γάμο τους.

Οικονομάκου – Τσερέλα: Αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο τους συγκινούν

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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