Διπλά ξεχωριστή ήταν η φετινή ημέρα των γενεθλίων για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής έκλεισε τα 42 του χρόνια, γιορτάζοντας την ιδιαίτερη αυτή στιγμή με μια εντυπωσιακή σοκολατένια τούρτα, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια όσους του έστειλαν τις ευχές τους.

Μέσα από ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκος Οικονομόπουλος δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστός μπροστά από την τούρτα γενεθλίων του, η οποία φέρει το κερί με τον αριθμό 42.

Πάνω στην εικόνα έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους φίλους και τους θαυμαστές του για τα μηνύματα αγάπης που δέχθηκε.

Ωστόσο, η ημέρα των γενεθλίων του έκρυβε ακόμη μία ευχάριστη έκπληξη, αυτή τη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο όμιλος Μαροσούλη – Κοταρίδη (MK Group of Companies) ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον δημοφιλή ερμηνευτή, επιλέγοντας μάλιστα τη συγκεκριμένη ημέρα για να γνωστοποιήσει τη νέα αυτή συνεργασία.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο όμιλος Μαροσούλη – Κοταρίδη, MK Group of Companies ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Οικονομόπουλο και του εύχεται Χρόνια Πολλά!»

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική πορεία του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους και εμπορικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με συνεχόμενα sold out, μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες και ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό, κάθε νέο επαγγελματικό του βήμα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής παρουσιάζει και το νέο του single «Ένοχο Κορμί», που κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Το νέο τραγούδι αποτελεί ένα δυναμικό, uptempo λαϊκό κομμάτι, με τη μουσική να υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Γρίτσης.

Έτσι, τα φετινά γενέθλια του Νίκου Οικονομόπουλου συνδυάστηκαν με προσωπικές ευχές, επαγγελματικές εξελίξεις και νέα μουσικά σχέδια, κάνοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή.