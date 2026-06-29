Οι πρώτες δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου μετα την ανταλλαγή όρκων / Happy Day

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έζησαν ένα από τα πιο ξεχωριστά Σαββατοκύριακα της ζωής τους στην Πάρο, όπου αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή δίπλα στη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Λίγες ώρες μετά τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο, η σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη αποκάλυψε μέσα από το Instagram το νυφικό που φόρεσε η ηθοποιός στη θρησκευτική τελετή, δίνοντας στους followers μια πιο κοντινή ματιά στη δημιουργία που σχεδίασε ειδικά για εκείνη.

Το νυφικό της θρησκευτικής τελετής

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εφαρμοστό νυφικό από φίνα δαντέλα, με περίτεχνα γεωμετρικά και floral μοτίβα που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα.

Η off-the-shoulder λαιμόκοψη με τα αέρινα δαντελένια μανίκια χαρίζει ρομαντισμό και κομψότητα, ενώ η στενή γραμμή του φορέματος καταλήγει σε διακριτική ουρά.

Το look ολοκληρώνεται με ένα μακρύ πέπλο, διακοσμημένο με δαντελένιο τελείωμα, που προσθέτει διαχρονική φινέτσα.

Το νυφικό της θρησκευτικής τελετής

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Σίλια Κριθαριώτη, η ηθοποιός ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του ατελιέ, λίγο πριν φορέσει το νυφικό της για τη μεγάλη ημέρα.

Το couture bridal look για την ανταλλαγή όρκων

Για την τελετή ανταλλαγής όρκων στην παραλία, η Αθηνά επέλεξε μια δεύτερη, πιο fashion-forward δημιουργία. Το νυφικό ξεχώριζε για το κορσέ μπούστο με τις διάφανες λεπτομέρειες και τις δαντελένιες εφαρμογές, ενώ η ασύμμετρη one-shoulder κάπα πρόσθετε θεατρικότητα και αέρα υψηλής ραπτικής.

Η διάφανη φούστα, κεντημένη με λεπτοδουλεμένα μοτίβα, χάριζε κίνηση και αισθησιασμό, δημιουργώντας ένα bridal αποτέλεσμα που συνδύαζε τη θηλυκότητα με τη σύγχρονη αισθητική.

Οι πρώτες δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου

Λίγες ώρες μετά την τελετή, η κάμερα του Alpha και της εκπομπής Happy Day συνάντησε την ηθοποιό, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για όσα έζησε με τον σύζυγό της.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν. Όλα πήγαν υπέροχα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε γιατί επέλεξαν την Πάρο για αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους: «Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο, έρχεται τα περισσότερα χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένο μου νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με δύο εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής ραπτικής και ένα σκηνικό βγαλμένο από καλοκαιρινό παραμύθι, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγραψαν το πιο όμορφο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής, με τον γάμο τους να αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού