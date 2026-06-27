Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους ζουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιείται στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η τελετή φιλοξενείται στο πολυτελές resort Mar Azul, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο. Συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού βρέθηκαν εκεί για να μοιραστούν μαζί τους αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα λευκό νυφικό της Σήλιας Κριθαριώτη και έφτασε στον χώρο της τελετής συνοδευόμενη από τον αδελφό της, Νικήτα.

Εκείνος την οδήγησε μέχρι τον Μπρούνο Τσερέλα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που έκανε την ηθοποιό να λυγίσει συναισθηματικά.

H Aθηνά Οικονομάκου πήγε συνοδευόμενη από τον αδελφό της, Νικήτα

Μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της, η Αθηνά Οικονομάκου ξέσπασε σε δάκρυα την ώρα που στεκόταν απέναντι από τον αγαπημένο της, με τους καλεσμένους να παρακολουθούν εμφανώς συγκινημένοι τη στιγμή της ανταλλαγής των όρκων.

Στο πλευρό του ζευγαριού, ως κουμπάροι, στάθηκαν οι στενοί φίλοι της ηθοποιού, Κωνσταντίνα και Πέτρος, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους τη χαρά της σημαντικής αυτής ημέρας.

Τη συγκινητική στιγμή κατέγραψε και η Έβελυν Καζαντζόγλου, η οποία δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνεται η Αθηνά Οικονομάκου να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, χωρίς όμως να τα καταφέρνει, καθώς η έντονη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής ήταν εμφανής.