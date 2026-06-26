Αθηνά Οικονομάκου: Νέες φωτογραφίες από το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο

Το ζευγάρι γλέντησε με τους φίλους του στο σκάφος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.06.26 , 18:00 Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
26.06.26 , 17:42 Σε συζήτηση με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
26.06.26 , 17:19 Ταινία Online: Δες το «Σχέδιο απόδρασης 2: Άδης» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε
26.06.26 , 16:58 MasterChef 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!
26.06.26 , 16:46 Αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος!
26.06.26 , 16:39 Στούντιο 4: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»
26.06.26 , 16:24 Καλοκαιρινές βραδιές στο Star με Cash or Trash και IQ 160
26.06.26 , 16:20 Μύκονος: Έφοδος αστυνομικών στα σπίτια κυκλώματος ναρκωτικών - «Πέσε κάτω»
26.06.26 , 16:11 Παυλίνα Βουλγαράκη: «Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι τόσο θεά όσο η Φουρέιρα!»
26.06.26 , 16:03 Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη
26.06.26 , 16:00 Οι 6 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν αν ζεις έναν μεγάλο έρωτα
26.06.26 , 15:51 Αθηνά Οικονομάκου: Νέες φωτογραφίες από το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο
26.06.26 , 15:45 ΜasterChef Τάσος: «Ένιωσα κενό όταν έχασα τους γονείς μου στα 17»
26.06.26 , 15:26 Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno
26.06.26 , 15:18 «Πορτοκαλί» συναγερμός για φωτιές το Σαββατοκύριακο - Κίνδυνος για Αττική
Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno
MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!
Πατέρας και αδερφός Πάνου στο star.gr: «Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα»
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
MasterChef Τελικός: Βούρκωσε ο Πάνος Τελάλης - Τον αποθέωσε ο Κοντιζάς!
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»
Πάνος Τελάλης: «Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef»
MasterChef:Η συγκινητική αφιέρωση & το ευχαριστώ του Ανδρέα στον πατέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέες φωτογραφίες από το γαμήλιο 3ήμερο πάρτι στην Πάρο δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε στις 16 Μαϊου σε μία ιδιωτική τελετή στην Πλάκα, άρχισε να δέχεται τους πρώτους καλεσμένους την Πέμπτη με άκρως γιορτινή διάθεση.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα πρώτα στιγμιότυπα πριν το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο

Στο νησί πρώτοι- πρώτοι έφτασαν μπασκετμπολίστες συνάδελφοι του Μπρούνο από την Ιταλία και την Αργεντινή για να απολαύσουν τις ομορφιές των Κυκλάδων. Όλοι μαζί επιβιβάσθηκαν σε ένα πολυτελές σκάφος και το πάρτι ξεκίνησε.

Aθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από NDP

Aθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από NDP

Η ηθοποιός την οποία έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές, ανάμεσα σ' αυτές «Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον», «η Ζωή της Άλλης»,  «Κλεμμένα Όνειρα» ,«Έχω παιδιά» και άλλες πολλές είπε να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μία γεύση από τις όμορφες στιγμές που περνάει και έτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media.

Αθηνά Οικονομάκου: Νέες φωτογραφίες από το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο

Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι βουτιές του Μπρούνο Τσερέλα αλλά και ο χωρός που στήθηκε στο σκάφος! Στο τραπέζι υπήρχε μία μεγάλη κατσαρόλα με παραδοσιακό ελληνικό φαγητό και οι καλεσμένοι χόρευαν συρτάκι.

Αθηνά Οικονομάκου: Νέες φωτογραφίες από το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΑΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top