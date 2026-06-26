Νέες φωτογραφίες από το γαμήλιο 3ήμερο πάρτι στην Πάρο δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε στις 16 Μαϊου σε μία ιδιωτική τελετή στην Πλάκα, άρχισε να δέχεται τους πρώτους καλεσμένους την Πέμπτη με άκρως γιορτινή διάθεση.

Στο νησί πρώτοι- πρώτοι έφτασαν μπασκετμπολίστες συνάδελφοι του Μπρούνο από την Ιταλία και την Αργεντινή για να απολαύσουν τις ομορφιές των Κυκλάδων. Όλοι μαζί επιβιβάσθηκαν σε ένα πολυτελές σκάφος και το πάρτι ξεκίνησε.

Aθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από NDP

Η ηθοποιός την οποία έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές, ανάμεσα σ' αυτές «Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον», «η Ζωή της Άλλης», «Κλεμμένα Όνειρα» ,«Έχω παιδιά» και άλλες πολλές είπε να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μία γεύση από τις όμορφες στιγμές που περνάει και έτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media.

Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι βουτιές του Μπρούνο Τσερέλα αλλά και ο χωρός που στήθηκε στο σκάφος! Στο τραπέζι υπήρχε μία μεγάλη κατσαρόλα με παραδοσιακό ελληνικό φαγητό και οι καλεσμένοι χόρευαν συρτάκι.