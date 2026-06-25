Η Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έπειτα από το θρησκευτικό τους γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στις 16 Μαΐου 2026 στην Πλάκα, και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ετοιμάζονται για ένα συναρπαστικό τριήμερο wedding πάρτι στην Πάρο, όπου θα δώσουν το «παρών» όλα τα αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού.

Το νιόπαντρο ζευγάρι βρίσκεται ήδη στο πανέμορφο νησί, έχοντας στο πλευρό τους τα δύο παιδιά της ηθοποιού, τον Μάξιμο και τη Σιέννα. Σήμερα, μάλιστα ξεκίνησαν να καταφτάνουν και οι πρώτοι καλεσμένοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του τριημέρου, ενώ αναμένονται συνολικά 100 με 120 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα τιμήσουν το ζευγάρι σε μια γιορτή που έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη διακριτικότητα, την αισθητική και την αυθεντική φιλοξενία.

Από αύριο λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου, όπου θα ξεκινήσει και επίσημα το πρόγραμμα των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί ένα φαντασμαγορικό beach party, το οποίο θα διαρκέσει από το μεσημέρι έως νωρίς το βράδυ. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ως στόχο να καλωσορίσει φιλικά πρόσωπα και συγγενείς σε ένα χαλαρό τόνο, δίνοντας το έναυσμα για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν.

Η κορύφωση θα έρθει το Σάββατο, όταν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα ανταλλάξουν όρκους αγάπης σε μια ρομαντική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο, ενώ στον ίδιο χώρο θα παργματοποιηθεί και η δεξίωση.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ηθοποιός έχει επιμεληθεί προσωπικά πολλές από τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης, επιλέγοντας ένα σκηνικό λιτό, με φυσικούς τόνους και διακριτικές πολυτέλειες, αποτυπώνοντας απόλυτα το ύφος που επιθυμεί το ζευγάρι. Τέλος, οι καλεσμένοι θα λάβουν ένα πολυτελές αρωματικό κερί, μια επιλογή που συνδυάζει κομψότητα και χρηστικότητα, προσφέροντας στους οικείους τους μια ξεχωριστή ανάμνηση από το μοναδικό αυτό τριήμερο.

Αθηνά Οικονομάκου: Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες λίγο πριν από το wedding party στην Πάρο

Φωτογραφίες: Instagram.com