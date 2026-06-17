Τι ετοιμάζει η Αθηνά Οικονομάκου μετά τον γάμο; Η δήλωση που συζητήθηκε

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Η Αθηνά Οικονομάκου στο Breakfast@star

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Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στο Breakfast@Star και, εκτός από τον πρόσφατο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τη γεμάτη καθημερινότητά της, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι βρίσκεται σε μια φάση επαγγελματικής αναζήτησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο.

Η γνωστή ηθοποιός, που πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς «Έχω Παιδιά», εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη για τις επαγγελματικές και προσωπικές εξελίξεις της ζωής της.

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Αρχικά αναφέρθηκε στη νέα συνεργασία που υπογράφει στον χώρο της ομορφιάς, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο εγχείρημα.

«Πρόκειται για μια συνεργασία που έχω κάνει με το brand, ένα lip combo με δική μου υπογραφή και είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ενθουσιασμένη, γιατί τέτοιου είδους συνεργασίες έχουν γίνει άλλες τρεις φορές παγκοσμίως με προσωπικότητες», δήλωσε.

Αθηνά Οικονομάκου: Η εξομολόγηση για τον γάμο και η αποκάλυψη για την τηλεόραση

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

«Πολύ υπερήφανη και είναι πολύ τιμητικό για μένα που περισσότερο με στηρίζουν γυναίκες απ’ ό,τι άντρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε φανταστεί στην αρχή της καριέρας της ότι θα είχε μια τόσο σταθερή και ανοδική πορεία, η απάντησή της ήταν αποστομωτική: «Δεν περίμενα ούτε το ξεκίνημα, οπότε απολαμβάνω και εκτιμώ την κάθε μέρα που περνάει».

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Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη σειρά «Έχω Παιδιά», η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο της μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν.

«Μου άφησε γλυκές αναμνήσεις. Ήταν δύο χρονιές πολύ σημαντικές για μένα. Δεθήκαμε με μια ομάδα ανθρώπων που είναι οικογένεια πια και έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές».

Μάλιστα, εξήγησε πως η χημεία των συντελεστών ήταν αυτή που έκανε τα backstage στιγμιότυπα τόσο αγαπητά στο κοινό.

«Υπήρχε τέτοια οικειότητα, τόσο όμορφη σχέση μεταξύ μας και άνεση, που πραγματικά το διασκεδάσαμε δύο χρόνια και ήταν υπέροχα».

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης ήρθε όταν η ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει αν θα τη δούμε τηλεοπτικά τη νέα σεζόν.

Η ίδια αποκάλυψε πως βρίσκεται σε συζητήσεις, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί σε κάτι διαφορετικό από τη μυθοπλασία.

«Είμαι σε συζητήσεις. Ωστόσο είναι μια περίοδος που σκέφτομαι ότι ίσως θα είναι ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα τηλεοπτικά. Έκλεισα φέτος τα 19 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας σε τηλεοπτικές σειρές και νομίζω ότι είναι μια περίοδος της ζωής μου που μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμη να τολμήσω και κάτι διαφορετικό».

Παρότι δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.

«Ακόμα δεν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο. Βλέποντας και κάνοντας», είπε με νόημα.

Φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει και στον πρόσφατο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αθηνά Οικονομάκου: Η εξομολόγηση για τον γάμο και η αποκάλυψη για την τηλεόραση

Η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι, παρά τη συγκίνηση της ημέρας, η καθημερινότητά τους δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.

«Πέρα από την υπέροχη στιγμή του μυστηρίου και της τελετής, που ήταν τρομερά συγκινητική, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι κατάφεραν να κρατήσουν τον γάμο τους μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη, ότι τελικά, παρόλο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει κάποια εικόνα. Ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη από εμάς. Το θέλαμε πάρα πολύ να είναι έτσι, τόσο κλειστό και οικογενειακό».

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Όσο για το μεγάλο πάρτι που ετοιμάζουν μετά τον γάμο; «Θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Μετά κι από το πάρτι θα χαλαρώσουμε λίγο», αποκάλυψε.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε πάντως πως η καθημερινότητά της παραμένει εξαντλητική, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, τις επιχειρήσεις και την οικογένειά της.

«Δεν έχω ούτε πολλές φορές ούτε πέντε λεπτά μέσα στην ημέρα. Πολλές φορές η κατάσταση είναι εκτός ορίων σχεδόν καθημερινά».

Και συμπλήρωσε με χιούμορ: «Νομίζω ότι αν κάποιος ερχόταν μαζί μου στο διήμερο θα μου έλεγε "σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία, δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ μου"».

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε πώς καταφέρνει να ανταποκρίνεται σε όλους τους απαιτητικούς ρόλους της ζωής της.

«Για να τα καταφέρουμε όλα θέλει πολλή προσπάθεια και κόπο, αλλά τα κάνω όλα με πολλή χαρά γιατί είναι πράγματα που αγαπάω».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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BREAKFAST@STAR
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