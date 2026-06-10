Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Η τούρτα που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Η Σιέννα γιόρτασε τα 5α γενέθλιά της με ένα ονειρεμένο πάρτι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου γιόρτασε τα 5α γενέθλια της κόρης της, Σιέννας, με ένα εντυπωσιακό πάρτι.
  • Το πάρτι περιλάμβανε ροζ και παστέλ διακόσμηση, μπαλόνια και θεματικά στοιχεία.
  • Η τούρτα γενεθλίων ήταν πολυώροφη, εμπνευσμένη από μουσική και αγαπημένους χαρακτήρες, με disco ball στην κορυφή.
  • Η Αθηνά μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή στα social media, εκφράζοντας τη χαρά και την αγάπη της για την κόρη της.
  • Το πάρτι δημιούργησε αξέχαστες αναμνήσεις για την οικογένεια, με τη Σιέννα να είναι η πρωταγωνίστρια της ημέρας.

Μαγική ήταν η χθεσινή ημέρα για την  Αθηνά Οικονομάκου, καθώς η αγαπημένη της κόρη, Σιέννα, έγινε 5 ετών και το γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό πάρτι γεμάτο χρώματα, μουσική, παιχνίδι και αμέτρητα χαμόγελα. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή μέσα από τα social media το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα για τα γενέθλια της κόρης της Σιέννας!

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή δίπλα στην κόρη της.

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Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η μικρή Σιέννα ποζάρει φορώντας ένα αέρινο φόρεμα σε παστέλ αποχρώσεις, ενώ εντυπωσιάζει με το μακρύ μωβ πλεξούδι στα μαλλιά της, εμπνευσμένο από αγαπημένους παιδικούς χαρακτήρες. Η φωτογραφία συνοδεύτηκε από τη λέξη «Love...», αποτυπώνοντας ιδανικά το συναίσθημα της ημέρας.

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Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο που μεταμορφώθηκε σε έναν παραμυθένιο κόσμο.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Ο στολισμός κινήθηκε σε ροζ, λιλά και παστέλ τόνους, με μεγάλες συνθέσεις από μπαλόνια, θεματικές κατασκευές και εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία που δημιουργούσαν ένα σκηνικό βγαλμένο από παιδικό όνειρο.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Στο επίκεντρο της διακόσμησης βρισκόταν ένα εντυπωσιακό backdrop με το όνομα της Σιέννας, ενώ disco λεπτομέρειες, αστέρια και μουσικά στοιχεία έδιναν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στο concept της γιορτής.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Αυτό, όμως, που έκλεψε πραγματικά τις εντυπώσεις ήταν η τούρτα γενεθλίων.

Η πολυώροφη δημιουργία σε ροζ αποχρώσεις ήταν εμπνευσμένη από τη μουσική και αγαπημένους animated χαρακτήρες της μικρής εορτάζουσας. Στην κορυφή της δέσποζε μία ασημένια disco ball με ακουστικά, ενώ μουσικές νότες, αστέρια και λαμπερές λεπτομέρειες στόλιζαν κάθε επίπεδο της κατασκευής.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Το όνομα «SIENNA» βρισκόταν σε περίοπτη θέση, ενώ μία εντυπωσιακή μωβ πλεξούδα από ζαχαρόπαστα «κατέβαινε» κατά μήκος της τούρτας, συνδέοντας τη θεματική της με το ιδιαίτερο χτένισμα της μικρής.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Την παράσταση συμπλήρωσαν τα θεματικά γλυκά του candy bar, με donuts, macarons και cake pops σε αποχρώσεις που ταίριαζαν απόλυτα με τον υπόλοιπο στολισμό.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν παρέλειψε μάλιστα να ευχαριστήσει δημόσια τους δημιουργούς της τούρτας και των γλυκών για το αποτέλεσμα, το οποίο ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Σε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο από τη γιορτή, η ηθοποιός αγκαλιάζει σφιχτά την κόρη της, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη αδυναμία που της έχει. Άλλωστε, η Αθηνά Οικονομάκου επιλέγει συχνά να μοιράζεται όμορφες οικογενειακές στιγμές με τους followers της, πάντα με διακριτικότητα και αγάπη.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

Το πάρτι για τα 5α γενέθλια της Σιέννας ήταν γεμάτο λάμψη, χρώμα, παιδική ανεμελιά και συγκίνηση, δημιουργώντας αναμνήσεις που σίγουρα θα μείνουν αξέχαστες για όλη την οικογένεια.

Θυμίζουμε πως η Αθηνά Οικονομάκου έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο, τον Μάξιμο και τη Σιέννα, η οποία ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια της ημέρας.

Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!

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