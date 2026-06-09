Η Αθηνά Οικονομάκου οργάνωσε πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της Σιέννα Μιχοπούλου, μόλις λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η κόρη της ηθοποιού και επιχειρηματία είχε γενέθλια σήμερα και η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε εικόνες από το πάρτι με τους ακολούθους της στο Instagram. Στο βίντεο που ανήρτησε, παρουσίασε τον στολισμό της εκδήλωσης, γράφοντας: «Ας ξεκινήσει το πάρτι!».

Η Αθηνά Οικονομάκου είχε πρόσφατα παντρευτεί τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα, όμως η σημερινή μέρα ήταν αφιερωμένη στη Σιέννα Μιχοπούλου και στη γιορτή για τα πέμπτα της γενέθλια.

Αθηνά Οικονομάκου: Οι δηλώσεις της για τον γάμο

Η ηθοποιός μίλησε στη Ναταλία Γερμανού και στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται για τον μυστικό γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Όπως είπε, ο γάμος έγινε σε χρονική στιγμή που συνέπεσε με την παρουσία του συντρόφου της στην Ελλάδα και είχε ήδη αποφασίσει το ζευγάρι να προχωρήσει σε θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο.

Η ίδια ανέφερε: «Ήταν ένα σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να κάνουμε έναν θρησκευτικό ή έναν πολιτικό γάμο. Ήταν μια ημερομηνία που ταίριαζε πολύ για να παντρευτούμε, έτυχε».

Σε δεύτερη αναφορά της, η Αθηνά Οικονομάκου είπε: «Δεν το πιστεύω ότι έμεινε έτσι κλειστά, το ζήσαμε με πραόητητα, με γαλήνη, όπως το θέλαμε... Ήμασταν 15 άτομα. Για πρώτη φορά ένιωσα το μυστήριο του γάμου, ενώ έχω παραβρεθεί σε πολλούς γάμους, ενώ έχω ξαναπαντρευτεί... Ήταν όλο με μια νεκρική σιγή. Ήταν μοναδική εμπειρία. Χάρηκα πολύ που καταφέραμε κι έμεινε σε προσωπικό κύκλο. Θα ακολουθήσει και ένα πάρτι».

Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι στη Λισαβόνα

Λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στη Λισαβόνα για το bachelorette πάρτι της. Μαζί της βρέθηκαν στενές φίλες της, ανάμεσά τους η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη, η Ευγενία Σαμαρά κι η στιλίστρια Νικόλ Παναγιώτου.

Η παρέα επέλεξε την πορτογαλική πρωτεύουσα για χαλάρωση και διασκέδαση, σε ένα εορταστικό κλίμα. Παρά το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για τον πρόσφατο γάμο της, η ίδια κράτησε χαμηλούς τόνους και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.

Σε δήλωσή της είπε: «Δε θέλω να πω κάτι άλλο γιατί ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς. Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε… Να είστε καλά, καλή συνέχεια».